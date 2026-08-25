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Головна Новини дня США просять Україну тимчасово утриматися від атак на Москву

США просять Україну тимчасово утриматися від атак на Москву

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 18:43
США попросили Україну не завдавати ударів по Москві
Дональд Трамп та Джон Раткліфф. Фото: REUTERS/Nathan Howard/Pool

Сполучені Штати Америки звернулися до України з проханням утриматися від ударів по території Москви найближчими днями. Воно повʼязане із перебуванням у російській столиці директора Центрального розвідувального управління Джона Раткліффа.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела, передає Новини.LIVE.

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Україну просять не бити по Москві

Джерело зазначає, що Штати зверталися до України та просили не бити по Москві цими днями. Там зазначили, що у російській столиці перебуватиме делегація американських високопосадовців.

Як писали Новини.LIVE, 25 серпня у Москві приземлився американський військово-транспортний літак. За інформацією ЗМІ, до столиці РФ прибув директор Центрального розвідувального управління Джон Раткліфф. Водночас у Кремлі заявили, що не знають про приземлення літака США у Москві.

А 22 серпня українські воїни завдали ударів по логістичних обʼєктах російського маркетплейса Ozon. Згодом з’явилися перші супутникові знімки, на яких видно наслідки атаки

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Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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