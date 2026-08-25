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Головна Новини дня Американський військовий літак несподівано прибув до Москви

Американський військовий літак несподівано прибув до Москви

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Дата публікації: 25 серпня 2026 17:33
Американський військовий літак приземлився у Москві 25 серпня: що відомо
Військово-транспортний літак ВПС США Boeing C-17. Фото: кадр з відео

У Москві у вівторок, 25 серпня, приземлився американський військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III з бортовим номером RCH4555. У Кремлі повідомили, що не мають інформації про нього.

Про це повідомляють росЗМІ та Flightradar24, передає Новини.LIVE.

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Військово-транспортний літак ВПС США у Москві 25 серпня

Літак приземлився у московському аеропорту Внуково. Перед прибуттям до російської столиці він здійснив виліт із Риги. До латвійської столиці він прилетів 23 серпня з авіабази Ендрюс у США, яка використовується, зокрема, для базування літаків, що забезпечують перевезення президента Штатів.

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Маршрут літака. Фото: Flightradar24

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що не має інформації про літак  ВПС США, що приземлився у Внуково. За його словами, упродовж цього тижня не заплановано жодної зустрічі з представниками Білого дому.

Водночас російські ЗМІ публікували відео, на якому видно кортеж з американськими дипломатичними номерами, для якого перекривали дорогу. 

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А за інформацією ЗМІ, до Москви прибув директор Центрального розвідувального управління Джон Раткліфф. Подробиці не повідомляються.

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Допис Clash Report. Фото: скриншот

Boeing C-17 Globemaster III — це важкий військово-транспортний літак, який використовують для перевезення військовослужбовців, техніки та різноманітних вантажів на значні відстані. У деяких випадках такі борти також можуть залучати для транспортування дипломатичних представників.

Як писали Новини.LIVE, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що саме російський диктатор Володимир Путін блокує можливість завершення війни.

Крім того, двоє американських сенаторів вимагають від адміністрації Трампа пояснити, чому Вашингтон призупинив запровадження нових санкцій проти Росії. Йдеться, зокрема, про обмеження для компаній і банків, які допомагають Москві обходити чинні санкційні заходи.

США літак Латвія Москва ЦРУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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