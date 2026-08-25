Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17. Фото: кадр из видео

Во вторник, 25 августа, в Москве приземлился американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555. В Кремле сообщили, что не располагают информацией о нем.

Об этом сообщают российские СМИ и Flightradar24, передает Новини.LIVE.

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Военно-транспортный самолёт ВВС США в Москве 25 августа

Самолет приземлился в московском аэропорту Внуково. Перед прибытием в российскую столицу он вылетел из Риги. В латвийскую столицу он прилетел 23 августа с авиабазы Эндрюс в США, которая используется, в частности, для базирования самолетов, обеспечивающих перевозку президента США.

Маршрут самолета. Фото: Flightradar24

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что не располагает информацией о самолете ВВС США, приземлившемся во Внуково. По его словам, на этой неделе не запланировано ни одной встречи с представителями Белого дома.

В то же время российские СМИ публиковали видео, на котором виден кортеж с американскими дипломатическими номерами, для которого перекрывали дорогу.

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А по информации СМИ, в Москву прибыл директор Центрального разведывательного управления Джон Ратклифф. Подробности не сообщаются.

Пост Clash Report. Фото: скриншот

Boeing C-17 Globemaster III — это тяжелый военно-транспортный самолет, который используется для перевозки военнослужащих, техники и различных грузов на значительные расстояния. В некоторых случаях такие самолеты также могут задействоваться для транспортировки дипломатических представителей.

Как писали Новини.LIVE, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что именно российский диктатор Владимир Путин препятствует завершению войны.

Кроме того, двое американских сенаторов требуют от администрации Трампа объяснить, почему Вашингтон приостановил введение новых санкций против России. Речь идет, в частности, об ограничениях для компаний и банков, которые помогают Москве обходить действующие санкционные меры.