США попросили Украину не наносить удары по Москве

Дональд Трамп и Джон Ратклифф. Фото: REUTERS/Nathan Howard/Pool

Соединённые Штаты Америки обратились к Украине с просьбой воздержаться от ударов по территории Москвы в ближайшие дни. Это связано с пребыванием в российской столице директора Центрального разведывательного управления Джона Ратклиффа.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники, передает Новини.LIVE.

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Украину просят не наносить удары по Москве

Источник отмечает, что США обратились к Украине с просьбой не наносить удары по Москве в ближайшие дни. Там указали, что в российской столице будет находиться делегация американских высокопоставленных чиновников.

Как писали Новини.LIVE, 25 августа в Москве приземлился американский военно-транспортный самолет. По информации СМИ, в столицу РФ прибыл директор Центрального разведывательного управления Джон Ратклифф. В то же время в Кремле заявили, что не знают о приземлении самолета США в Москве.

А 22 августа украинские военные нанесли удары по логистическим объектам российского маркетплейса Ozon. Впоследствии появились первые спутниковые снимки, на которых видны последствия атаки.