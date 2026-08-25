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США просят Украину временно воздержаться от атак на Москву

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 18:43
США попросили Украину не наносить удары по Москве
Дональд Трамп и Джон Ратклифф. Фото: REUTERS/Nathan Howard/Pool

Соединённые Штаты Америки обратились к Украине с просьбой воздержаться от ударов по территории Москвы в ближайшие дни. Это связано с пребыванием в российской столице директора Центрального разведывательного управления Джона Ратклиффа.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники, передает Новини.LIVE.

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Украину просят не наносить удары по Москве

Источник отмечает, что США обратились к Украине с просьбой не наносить удары по Москве в ближайшие дни. Там указали, что в российской столице будет находиться делегация американских высокопоставленных чиновников.

Как писали Новини.LIVE, 25 августа в Москве приземлился американский военно-транспортный самолет. По информации СМИ, в столицу РФ прибыл директор Центрального разведывательного управления Джон Ратклифф. В то же время в Кремле заявили, что не знают о приземлении самолета США в Москве.

А 22 августа украинские военные нанесли удары по логистическим объектам российского маркетплейса Ozon. Впоследствии появились первые спутниковые снимки, на которых видны последствия атаки.

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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