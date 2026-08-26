Трамп прокомментировал визит директора ЦРУ Ретклиффа в Москву

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил визит директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джона Ретклиффа в Москву. Он назвал поездку "полурутинной" и опроверг, что она связана с возможными действиями России против НАТО или Великобритании. В то же время Трамп заявил, что США продолжают работать над завершением войны России против Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа в интервью журналисту Гленну Беку.

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Трамп прокомментировал визит директора ЦРУ в Москву

О поездке Джона Ретклиффа в Россию Дональд Трамп рассказал в эфире шоу Гленна Бека. Американский президент ответил на вопрос ведущего о причинах визита директора ЦРУ и подчеркнул, что поездка носит "полурутинный" характер.

По словам Трампа, США заинтересованы в завершении войны России против Украины. Он также в очередной раз заявил, что, по его мнению, полномасштабной войны можно было бы избежать, если бы он был президентом на момент её начала.

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"Он там, знаете, в таком себе полурутинном режиме. Не хочу разочаровывать людей. Мы хотели бы, чтобы война с Украиной закончилась. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом", — сказал глава Белого дома.

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Трамп отверг версии о возможных причинах визита

Поездка Ретклиффа в Москву вызвала различные предположения относительно её цели. В частности, обсуждалась версия, что Россия может проверять готовность НАТО реагировать на возможные действия Кремля.

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Среди других предположений называли возможную связь визита с санкциями против Ирана, а также сценарий подготовки России к нападению на Великобританию. Трамп опроверг эти версии, заявив, что поездка директора ЦРУ не связана с такими причинами.

Что известно о поездке Джона Ретклиффа в РФ

Новини.LIVE сообщали, что директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа совершил неанонсированный визит в Москву, где пробыл около восьми с половиной часов. Это первая поездка главы американской разведки в Россию с ноября 2021 года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит был связан с "контактами между службами безопасности".

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Новини.LIVE также писали, что американский журналист Майкл Вайс предположил, что Ретклифф мог приехать в Москву, чтобы предупредить Кремль о последствиях дальнейшей эскалации против Европы и НАТО. Свою версию он связал с разведывательными данными США, которыми Вашингтон делится с Польшей, странами Балтии и Скандинавией. По словам Вайса, в последнее время в Европе возросла вероятная активность российского ГРУ и беспилотников, в частности в Германии, Болгарии и Румынии.