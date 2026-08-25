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Главная Новости дня СМИ: Директор ЦРУ может предостеречь Путина от эскалации конфликта в Европе

СМИ: Директор ЦРУ может предостеречь Путина от эскалации конфликта в Европе

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 20:06
Вайс: Ретклифф мог приехать в Москву из-за угрозы Европе
Джон Ретклифф. Фото: GettyImages

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф, по всей видимости, прибыл в Москву для встреч с российскими чиновниками. Редактор The Insider Майкл Вайс предположил, что целью поездки может быть предупреждение России о последствиях дальнейшей эскалации против Европы и стран НАТО.

Об этом Майкл Вайс написал в соцсети X, сообщает Новини.LIVE.

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Что может обсуждать Ретклифф в Москве

По словам Вайса, поездка директора ЦРУ может быть связана с усилением российской активности в Европе.

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Пост Вайса. Фото: скриншот

"Если бы мне пришлось делать ставку, я бы сказал, что Ретклифф находится в Москве, чтобы предупредить о российской эскалации против Европы и НАТО", — написал журналист.

Вайс связывает возможный визит с разведывательной информацией, которой США делятся с Польшей, странами Балтии и Скандинавии. По его словам, в последнее время также заметно увеличение количества вероятных диверсионных операций российского ГРУ в Европе и активности российских беспилотников.

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Среди стран, где, по словам Вайса, фиксировались подобные случаи, он назвал Германию, Болгарию и Румынию.

Почему в Москву мог приехать именно Ретклифф

Кроме того, Вайс отмечает, что для переговоров об обмене пленными не обязательно требуется участие директора ЦРУ.

В то же время журналист назвал Ретклиффа самым проукраинским представителем администрации США и связал его работу с поддержкой Киева в вопросе нанесения ударов по целям в глубине России.

По его мнению, это может свидетельствовать о том, что переговоры Ретклиффа в Москве могут касаться более широкого круга вопросов, в частности безопасности Европы и дальнейших действий России.

Что известно о поездке Ретклиффа в Москву

О прибытии директора ЦРУ в российскую столицу 25 августа сообщили российские СМИ, однако с кем именно он должен встретиться и какие вопросы будут обсуждаться, оставалось неизвестным.

По данным Axios, это первая известная поездка Ретклиффа в Россию после его назначения директором ЦРУ и самый высокопоставленный контакт представителя администрации Дональда Трампа с Россией с января. В то же время ни ЦРУ, ни Кремль официально не сообщили о цели поездки и ее результатах.

Новини.LIVE сообщали, что американский военный самолет неожиданно прибыл в Москву. Борт Boeing C-17A Globemaster III вылетел с авиабазы недалеко от Вашингтона, после чего совершил посадку в Риге, а затем — в российской столице. По данным СМИ, самолет может быть связан с тайным визитом директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву.

Новини.LIVE также сообщали, что США попросили Украину временно воздержаться от ударов по Москве и Санкт-Петербургу. По информации американских и украинских источников, Вашингтон предупредил Киев о прибытии в РФ высокопоставленной американской делегации. Официально визит Ретклиффа в Москву пока не подтвердили ни Белый дом, ни Кремль.

США НАТО Москва ЦРУ эскалация
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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