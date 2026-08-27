Трамп заявил, что не боится возможного нападения РФ на НАТО

Трамп: я не беспокоюсь, что Россия нападет на НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном нападении России на страны НАТО. Он также опроверг информацию о том, что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время недавнего визита в Москву предупреждал Россию о последствиях нападения на Альянс. В то же время европейские лидеры обеспокоены возможными провокациями со стороны РФ.
Об этом сообщает Axios, передает Новини.LIVE.
Трамп не видит проблемы в возможной провокации со стороны РФ
Отвечая на вопросы журналистов о возможном нападении России или провокации против стран НАТО, Трамп заявил, что его это не беспокоит.
"Я совершенно не обеспокоен. Никаких проблем нет", — сказал президент США.
Между тем европейские лидеры опасаются, что Москва может прибегнуть к ограниченной атаке или другой военной провокации, чтобы проверить готовность НАТО реагировать на угрозы и способность Трампа выполнять обязательства по статье 5 Североатлантического договора, которая предусматривает, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов Альянса рассматривается как нападение на всех.
Трамп опроверг предупреждения России со стороны Ретклиффа
Президент США прокомментировал недавнюю поездку директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. По данным СМИ, он тайно встретился с главой российской Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
Сообщалось, что во время встречи Ретклифф мог предупредить российскую сторону о последствиях возможного нападения на НАТО. Однако Трамп это опроверг и назвал визит обычной рабочей встречей.
Заявления президента США прозвучали на фоне недавних инцидентов с российскими беспилотниками. В частности, российские дроны нарушали воздушное пространство Румынии и Польши. Кроме того, Министерство иностранных дел России угрожало нанести удары по британским военным объектам.
Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 25 августа, директор ЦРУ Джон Ретклифф без предварительного объявления прибыл в Москву и провел там около восьми с половиной часов. Это стал первый визит главы американской разведки в Россию с ноября 2021 года. Поездка состоялась на фоне взаимных ударов Украины и РФ на большие расстояния и обострения ситуации вокруг Ирана.
Мы также писали, что, по словам американского лидера, визит Джона Ретклиффа в Москву был всего лишь обычной рабочей поездкой, не связанной с возможными действиями России против НАТО или Великобритании.