Трамп заявил, что не боится возможного нападения РФ на НАТО

Американский лидер Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном нападении России на страны НАТО. Он также опроверг информацию о том, что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время недавнего визита в Москву предупреждал Россию о последствиях нападения на Альянс. В то же время европейские лидеры обеспокоены возможными провокациями со стороны РФ.

Об этом сообщает Axios, передает Новини.LIVE.

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Трамп не видит проблемы в возможной провокации со стороны РФ

Отвечая на вопросы журналистов о возможном нападении России или провокации против стран НАТО, Трамп заявил, что его это не беспокоит.

"Я совершенно не обеспокоен. Никаких проблем нет", — сказал президент США.

Между тем европейские лидеры опасаются, что Москва может прибегнуть к ограниченной атаке или другой военной провокации, чтобы проверить готовность НАТО реагировать на угрозы и способность Трампа выполнять обязательства по статье 5 Североатлантического договора, которая предусматривает, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов Альянса рассматривается как нападение на всех.

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Трамп опроверг предупреждения России со стороны Ретклиффа

Президент США прокомментировал недавнюю поездку директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. По данным СМИ, он тайно встретился с главой российской Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Сообщалось, что во время встречи Ретклифф мог предупредить российскую сторону о последствиях возможного нападения на НАТО. Однако Трамп это опроверг и назвал визит обычной рабочей встречей.

Заявления президента США прозвучали на фоне недавних инцидентов с российскими беспилотниками. В частности, российские дроны нарушали воздушное пространство Румынии и Польши. Кроме того, Министерство иностранных дел России угрожало нанести удары по британским военным объектам.

Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 25 августа, директор ЦРУ Джон Ретклифф без предварительного объявления прибыл в Москву и провел там около восьми с половиной часов. Это стал первый визит главы американской разведки в Россию с ноября 2021 года. Поездка состоялась на фоне взаимных ударов Украины и РФ на большие расстояния и обострения ситуации вокруг Ирана.

Мы также писали, что, по словам американского лидера, визит Джона Ретклиффа в Москву был всего лишь обычной рабочей поездкой, не связанной с возможными действиями России против НАТО или Великобритании.