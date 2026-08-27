Чи попереджав Реткліфф Путіна щодо НАТО: відповідь Буданова

Голова Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що війна в Україні була однією з тем під час візиту директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа до Москви, однак не головною. Водночас він закликав дочекатися офіційних коментарів щодо мети поїздки.

Про це Буданов ексклюзивно повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Що сказав Буданов

За словами Буданова, поїздка Реткліффа спочатку планувалася в іншому місці, але згодом була перенесена до Москви. Основною темою зустрічі, за його інформацією, були відносини між США та Росією.

Водночас представник української влади підтвердив, що питання війни в Україні також обговорювалося.

"Ну авжеж обговорювали, але в контексті. Це не є головним питанням цієї зустрічі", — сказав Буданов.

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Журналісти також запитали, чи міг Реткліфф попередити Путіна про можливі дії Росії щодо країн НАТО. Буданов не підтвердив цю версію та закликав стримано ставитися до подібних припущень.

"Є така точка зору. Давайте будемо стриманими у публічних висловлюваннях", — зазначив він.

Що відомо про поїздку Джона Реткліффа до РФ

Новини.LIVE інформували, що директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня здійснив неанонсований візит до Москви, де перебував близько восьми з половиною годин. Це перша поїздка глави американської розвідки до Росії з листопада 2021 року. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що візит був пов’язаний із "контактами між службами безпеки".

Новини.LIVE також писали, що американський журналіст Майкл Вайс припустив, що Реткліфф міг приїхати до Москви, щоб попередити Кремль про наслідки подальшої ескалації проти Європи та НАТО. Свою версію він пов’язав із розвідданими США, якими Вашингтон ділиться з Польщею, країнами Балтії та Скандинавією. За словами Вайса, останнім часом у Європі зросла ймовірна активність російського ГРУ та безпілотників, зокрема в Німеччині, Болгарії та Румунії.