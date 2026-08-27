Чи попереджав Реткліфф Путіна щодо НАТО: відповідь Буданова

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что война в Украине была одной из тем во время визита директора Центрального разведывательного управления США Джона Ретклиффа в Москву, однако не главной. В то же время он призвал дождаться официальных комментариев относительно цели поездки.

Об этом Буданов эксклюзивно сообщил в комментарии журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Что сказал Буданов

По словам Буданова, поездка Ретклиффа изначально планировалась в другое место, но впоследствии была перенесена в Москву. Основной темой встречи, по его информации, были отношения между США и Россией.

В то же время представитель украинских властей подтвердил, что вопрос войны в Украине также обсуждался.

"Конечно, обсуждали, но в контексте. Это не является главным вопросом этой встречи", — сказал Буданов.

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Журналисты также спросили, мог ли Ретклифф предупредить Путина о возможных действиях России в отношении стран НАТО. Буданов не подтвердил эту версию и призвал сдержанно относиться к подобным предположениям.

"Есть такая точка зрения. Давайте будем сдержанными в публичных высказываниях", — отметил он.

Что известно о поездке Джона Ретклиффа в РФ

Новини.LIVE сообщали, что директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа совершил неанонсированный визит в Москву, где пробыл около восьми с половиной часов. Это первая поездка главы американской разведки в Россию с ноября 2021 года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит был связан с "контактами между службами безопасности".

Новини.LIVE также писали, что американский журналист Майкл Вайс предположил, что Ретклифф мог приехать в Москву, чтобы предупредить Кремль о последствиях дальнейшей эскалации против Европы и НАТО. Свою версию он связал с разведывательными данными США, которыми Вашингтон делится с Польшей, странами Балтии и Скандинавией. По словам Вайса, в последнее время в Европе возросла вероятная активность российского ГРУ и беспилотников, в частности в Германии, Болгарии и Румынии.