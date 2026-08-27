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Рабочая поездка: Трамп высказался о визите главы ЦРУ в Москву

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27 августа 2026 23:42
Глава ЦРУ приехал в Москву - Трамп назвал визит обычной поездкой
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф встречался в Москве с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. При этом он утверждает, что главы спецслужб встречаются регулярно и недавний визит в Москву был обычной рабочей поездкой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью для Axios.

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Что сказал Трамп о визите директора ЦРУ в Москву

Напомним, что во вторник 25 августа глава ЦРУ совершил тайную поездку в Москву, где встретился со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным.

После этого ряд СМИ сообщили, что визит был попыткой предостеречь Москву от нападения на страны НАТО. Однако Трамп отверг эти публикации и заявил в интервью Axios, что Рэтклифф не делал подобных предупреждений.

"Меня это совсем не беспокоит. Проблем нет", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможной российской провокации против стран НАТО.

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В ходе беседы президент США назвал визит Рэтклиффа "обычной деловой поездкой" и выразил недоумение по поводу публикаций в СМИ.

"Рэтклифф встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никаких сообщений не было, и ничего подобного не произошло", — добавил он.

Спустя два часа, во время общения с прессой, Трампа снова спросили, предупреждали ли США диктатора РФ Владимира Путина о возможных нападениях на страны НАТО. В ответ Трамп сказал, что не хочет это комментировать, добавив, что Россия не собирается нападать на территорию НАТО.

В свою очередь сам Нарышкин подтвердил в четверг, что встречался с Рэтклиффом. По его словам, переговоры были "обычной частью их работы" и что "ничего необычного не было". Он добавил, что обсуждал с главой ЦРУ "вопросы разведки".

Как сообщали Новини.LIVE, сутками ранее Трамп тоже подтвердил визит главы ЦРУ и опровергал, что она связана с возможными действиями России против НАТО или Британии. При этом он сказал, что США продолжают работать над завершением войны в Украине.

Также мы писали, что по словам руководителя ОП Кирилла Буданова, война в Украине была одной из тем во время визита директора ЦРУ в Москву. Однако эта тема была не главной.

НАТО переговоры Дональд Трамп Москва ЦРУ
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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