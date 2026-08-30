Ретклифф предложил Трампу, Зеленскому и Путину провести совместный саммит

Джон Ретклифф. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Глава Центрального разведывательного управления Джон Ретклифф во время своего визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу между лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Целью такого саммита является прекращение войны.

Об этом сообщает Axios, передает Новини.LIVE.

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Саммит между Трампом, Зеленским и Путиным

Ретклифф впервые присоединился к дипломатическим усилиям, направленным на достижение прогресса в прекращении войны России против Украины.

По информации источников, одной из целей поездки Ретклиффа в Москву было выяснить, могут ли представители российских спецслужб повлиять на Владимира Путина и склонить его к возобновлению переговоров с Украиной при посредничестве Соединенных Штатов. Ранее Владимир Зеленский соглашался на такой саммит, однако российский диктатор отказывался.

Переговоры между Украиной и Россией были приостановлены в середине февраля после начала боевых действий в Иране.

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В то же время глава ОП Кирилл Буданов предположил, что при посредничестве США переговоры между Киевом и Москвой могут возобновиться уже в сентябре.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский сообщил, что Украина получила от американской стороны информацию о встречах, которые Ретклифф провел во время своего визита в Москву.

А по информации The New York Times, Ретклифф изложил Кремлю объективную оценку хода войны. Он призвал Москву заключить соглашение до того, как военное и экономическое положение РФ ухудшится.