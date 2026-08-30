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Головна Новини дня Очільник ЦРУ у РФ запропонував саміт Трампа, Зеленського і Путіна

Очільник ЦРУ у РФ запропонував саміт Трампа, Зеленського і Путіна

Ua ru
30 серпня 2026 08:56
Реткліфф запропонував Трампу, Зеленському та Путіну провести спільний саміт
Джон Реткліфф. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Очільник Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф під час свого візиту до Москви запропонував тристоронню зустріч між лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Метою такого саміту є припинення війни.

Про це повідомляє Axios, передає Новини.LIVE.

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Саміт між Трампом, Зеленським і Путіним

Ректліфф вперше долучився до дипломатичних зусиль, які спрямовані на досягнення прогресу у завершенні війни Росії проти України.

За інформацією джерел, однією з цілей поїздки Реткліффа до Москви було зʼясувати, чи можуть представники російських спецслужб вплинути на Володимира Путіна та схилити його до відновлення переговорів з Україною за посередництва Сполучених Штатів. Раніше Володимир Зеленський погоджувався на такий саміт, однак російський диктатор відмовлявся.

Переговори між Україною та Росією призупинився в середині лютого після початку бойових дій в Ірані

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Водночас керівник ОП Кирило Буданов припустив, що за посередництва США переговори між Києвом і Москвою можуть відновитися вже у вересні.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив, що Україна отримала від американської сторони інформацію про зустрічі, які Реткліфф провів під час свого візиту до Москви. 

А за інформацією The New York Times, Реткліфф розповів Кремлю реальну оцінку перебігу війни. Він закликав Москву укласти угоду до того, як військове та економічне становище РФ погіршиться.

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп Україна ЦРУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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