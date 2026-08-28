Голова ЦРУ відвідав Москву — доповів Кремлю про ситуацію на фронті та закликав укласти мир в Україні

Володимир Путін. Фото: Reuters

Голова ЦРУ Джон Реткліфф цього тижня здійснив таємний візит до Москви, щоб у приватному порядку поділитися своєю похмурою оцінкою перебігу війни Росії проти України. Крім того, він закликав Москву укласти угоду до того, як військове та економічне становище Росії погіршиться.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

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Що привів глава ЦРУ до Москви

За словами джерела, зустріч Реткліффа з главою російської розвідки була спрямована на те, щоб підштовхнути Кремль до укладення мирної угоди з Україною.

Зокрема, голова ЦРУ передав Олександру Бортнікову оцінку ситуації на фронті. Згідно з цими оцінками, за останні 18 місяців Росія захопила лише близько 1% загальної території України, що, за його словами, пояснюється «майстерністю» України у використанні безпілотних технологій.

NYT пояснює, що аналітики ЦРУ вже давно ставлять під сумнів об’єктивність оцінок, які отримує диктатор РФ Володимир Путін від свого оточення.

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При цьому уточнюється, що Реткліфф не став погрожувати Бортнікову можливими наслідками для російської сторони, якщо Путін проігнорує оцінку ЦРУ і вирішить продовжити бойові дії.

Також ЗМІ пишуть, що перед зустріччю з Бортніковим у Москві Реткліфф провів переговори зі своїми українськими колегами, запевнивши їх, що вивчатиме позиції Росії, а не йтиме на поступки від імені України.

Як повідомляли Новини.LIVE, за даними ЗМІ, глава ЦРУ зустрівся в Москві з директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним. Президент США Дональд Трамп у свою чергу стверджує, що керівники спецслужб зустрічаються регулярно і що недавній візит до Москви був звичайною робочою поїздкою.

Також ми писали, що, за словами керівника ОП Кирила Буданова, війна в Україні була однією з тем під час візиту директора ЦРУ до Москви. Однак ця тема не була головною.