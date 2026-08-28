Глава ЦРУ посетил Москву - доложил Кремлю о ситуации на фронте и призвал заключить мир в Украине

Владимир Путин. Фото: Reuters

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф на этой неделе совершил секретный визит в Москву, чтобы в частном порядке поделиться своей мрачной оценкой состояния войны России против Украины. Помимо этого, он призвал Москву заключить сделку до того, как военное и экономическое положение России ухудшится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.

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Что привел глава ЦРУ в Москву

По словам источника, встреча Рэтклиффа с главой российской разведки была направлена на то, чтобы подтолкнуть Кремль к заключению мирного соглашения с Украиной.

В частности, глава ЦРУ передал Александру Бортникову оценку ситуации на фронте. Согласно этим оценкам, за последние 18 месяцев Россия захватила лишь около 1% общей территории Украины, что по его словам, объясняется "мастерством" Украины в использовании беспилотных технологий.

NYT поясняет, что аналитики ЦРУ давно ставят под сомнение честность оценок, которые получает диктатор РФ Владимир Путин от своего окружения.

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При этом уточняется, что Рэтклифф не стал угрожать Бортникову возможными последствиями для российской стороны, если Путин проигнорирует оценку ЦРУ и решит продолжить боевые действия.

Также СМИ пишет, что перед встречей с Бортниковым в Москве, Рэтклифф провел переговоры со своими украинскими коллегами, заверив их, что будет изучать позиции России, а не идти на уступки от имени Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, по данным СМИ, глава ЦРУ встретился в Москве с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Президент США Дональд Трамп в свою очередь утверждает, что главы спецслужб встречаются регулярно и недавний визит в Москву был обычной рабочей поездкой.

Также мы писали, что по словам руководителя ОП Кирилла Буданова, война в Украине была одной из тем во время визита директора ЦРУ в Москву. Однако эта тема была не главной.