Глава ЦРУ посетил Москву - доложил Кремлю о ситуации на фронте и призвал заключить мир в Украине

NYT: Глава ЦРУ доложил Кремлю о реальной ситуации войны на фронте
Глава ЦРУ Джон Рэтклифф на этой неделе совершил секретный визит в Москву, чтобы в частном порядке поделиться своей мрачной оценкой состояния войны России против Украины. Помимо этого, он призвал Москву заключить сделку до того, как военное и экономическое положение России ухудшится.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.
Что привел глава ЦРУ в Москву
По словам источника, встреча Рэтклиффа с главой российской разведки была направлена на то, чтобы подтолкнуть Кремль к заключению мирного соглашения с Украиной.
В частности, глава ЦРУ передал Александру Бортникову оценку ситуации на фронте. Согласно этим оценкам, за последние 18 месяцев Россия захватила лишь около 1% общей территории Украины, что по его словам, объясняется "мастерством" Украины в использовании беспилотных технологий.
NYT поясняет, что аналитики ЦРУ давно ставят под сомнение честность оценок, которые получает диктатор РФ Владимир Путин от своего окружения.
При этом уточняется, что Рэтклифф не стал угрожать Бортникову возможными последствиями для российской стороны, если Путин проигнорирует оценку ЦРУ и решит продолжить боевые действия.
Также СМИ пишет, что перед встречей с Бортниковым в Москве, Рэтклифф провел переговоры со своими украинскими коллегами, заверив их, что будет изучать позиции России, а не идти на уступки от имени Украины.
Как сообщали Новини.LIVE, по данным СМИ, глава ЦРУ встретился в Москве с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Президент США Дональд Трамп в свою очередь утверждает, что главы спецслужб встречаются регулярно и недавний визит в Москву был обычной рабочей поездкой.
Также мы писали, что по словам руководителя ОП Кирилла Буданова, война в Украине была одной из тем во время визита директора ЦРУ в Москву. Однако эта тема была не главной.