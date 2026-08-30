Пєсков назвав умову для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков. Фото: Russian Embassy in the Republic of South Africa﻿/Facebook

У Кремлі заявили, що зустріч президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна можлива лише для фіксації домовленостей. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, до такої зустрічі сторони мають спершу пройти складний процес узгодження рішень. Він зазначив, що йдеться про велику кількість деталей, які президенти не мають обговорювати безпосередньо під час саміту.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Дмитра Пєскова під час спілкування з представниками ЗМІ.

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Якою в Кремлі бачать зустріч лідерів

Пєсков заявив, що тристоронню зустріч пропонують провести вже давно, однак її формат, за позицією російської сторони, передбачає не проведення основних переговорів, а остаточне погодження вже напрацьованих домовленостей.

За його словами, саміт не має бути майданчиком для обговорення всіх деталей врегулювання. Президенти, як стверджує представник Кремля, можуть зустрітися лише на завершальному етапі, щоб остаточно узгодити та зафіксувати домовленості.

Пєсков пояснив позицію російської сторони так:

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"Така зустріч можлива лише для фіксації домовленостей. Домовленості — це зовсім не примітивна угода, це дуже складний процес врегулювання, який складається з величезної кількості деталей.

І президентам зустрічатися, щоб усе це обговорювати, абсолютно марно. Вони можуть зустрітися лише для того, щоб остаточно узгодити домовленості".

Окремо речник Кремля заявив, що українська сторона нібито не хоче "займатися реальним врегулюванням".

Ця заява пролунала в контексті його коментарів щодо переговорного процесу та можливого саміту за участю трьох президентів.

Новини.LIVE інформували, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємної поїздки до Москви запропонував провести тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Пропозиція була спрямована на відновлення мирних переговорів і пошук шляхів для припинення війни. Американські посадовці також поінформували Зеленського про переговори Реткліффа в Москві та пропозицію щодо тристоронньої зустрічі.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від США інформацію про зустрічі директора ЦРУ Джона Реткліффа в Москві. За його словами, Вашингтон просуває реалістичне бачення подальших кроків для завершення війни. Зеленський наголосив, що Росія має припинити війну проти України.