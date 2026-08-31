Зеленский заявил, что Путин хочет продолжать войну

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин в настоящее время намерен продолжать войну. По словам главы государства, об этом свидетельствуют данные разведок Украины и ее партнеров, а также сигналы из России. В то же время Зеленский отметил, что абсолютное большинство российского общества уже согласилось бы на прекращение войны по линии соприкосновения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в понедельник, 31 августа.

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Зеленский о желании Путина продолжать войну и планах США

Владимир Зеленский сообщил, что представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовятся к встречам и переговорам с российской стороной, а также к визиту в Украину. По словам главы государства, сегодня он обсудил с ними, как побудить Россию к завершению войны.

Украинский лидер подчеркнул, что для завершения войны важно изменить позицию в Москве и непосредственно Путина. В то же время президент отметил, что в настоящее время разведданные и сигналы из России свидетельствуют о его стремлении продолжать боевые действия.

"Нужно, чтобы в Москве, у Путина, было соответствующее настроение — настроение завершить, а не воевать. Сейчас, к сожалению, все данные разведки — и наши, и наших партнеров, — все сигналы из России свидетельствуют о том, что лично российский лидер хочет продолжения войны. Даже тогда, когда абсолютное большинство его — кстати — общества согласилось бы на прекращение войны по линии соприкосновения. Посмотрим, что удастся представителям президента США. Сентябрь может многое изменить, и нужно, чтобы мы вместе с партнерами сделали все для защиты людей, для защиты жизни и для мира", — отметил Зеленский.

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Президент также сообщил, что Украина готовит новые дальнобойные удары в ответ на российские обстрелы. По его словам, соответствующие доклады ему представили главнокомандующий и Служба безопасности Украины.

Отдельно лидер поручил проверить выполнение договоренностей, которых Украина уже достигла с партнерами на уровне лидеров. Министерства и государственные компании, прежде всего энергетические, должны подготовить отчеты о договоренностях, которые уже были достигнуты, но до сих пор не выполнены.

Зеленский подчеркнул необходимость максимально привлечь поддержку партнеров в преддверии зимы.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны Украины проанализировал выполнение планов обеспечения устойчивости областей и громад. По направлениям, где регионы и города не успевают выполнить поставленные задачи, были установлены конкретные требования.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Кремле заявили, что встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина возможна лишь для окончательного согласования и фиксации договоренностей. Дмитрий Песков отметил, что перед саммитом стороны должны согласовать все детали урегулирования. По его словам, президенты не должны обсуждать эти вопросы непосредственно во время встречи.

Новини.LIVE также писали, что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву предложил провести саммит Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Целью трехсторонней встречи должно стать прекращение войны. По данным Axios, Ретклифф также пытался выяснить, могут ли российские спецслужбы повлиять на Путина с целью возобновления переговоров с Украиной.