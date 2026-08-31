Зеленський заявив, що Путін хоче продовжувати війну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін наразі хоче продовжувати війну. За словами глави держави, про це свідчать дані розвідок України та її партнерів, а також сигнали з Росії. Водночас Зеленський зазначив, що абсолютна більшість російського суспільства вже погодилася б на зупинку війни по лінії зіткнення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у понеділок, 31 серпня.

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Зеленський про бажання Путіна продовжувати війну та плани США

Володимир Зеленський повідомив, що представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер готуються до зустрічей та комунікації з російською стороною, а також до візиту в Україну. За словами глави держави, сьогодні він обговорив із ними, як спонукати Росію до завершення війни.

Український лідер наголосив, що для завершення війни важливо змінити позицію в Москві та безпосередньо Путіна. Водночас президент зазначив, що наразі розвіддані та сигнали з Росії свідчать про його прагнення продовжувати бойові дії.

"Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна, — настрій завершувати, а не воювати. Зараз поки що, на жаль, усі свідчення розвідок — і наших, і партнерів, — усі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть уже тоді, коли абсолютна більшість його — до речі — суспільства погодилась би із зупинкою війни по лінії зіткнення. Ми побачимо, що вдасться представникам Президента Америки. Вересень може змінити багато, і треба, щоб ми разом з партнерами зробили все для захисту людей, для захисту життя і для миру", — зазначив Зеленський.

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Президент також повідомив, що Україна готує нові далекобійні удари у відповідь на російські обстріли. За його словами, відповідні доповіді йому надали головнокомандувач та Служба безпеки України.

Окремо лідер доручив перевірити виконання домовленостей, яких Україна вже досягла з партнерами на рівні лідерів. Міністерства та державні компанії, насамперед енергетичні, мають підготувати звіти щодо домовленостей, які вже були досягнуті, але досі не виконані.

Зеленський наголосив на необхідності максимально залучити підтримку партнерів напередодні зими.

Крім того, Рада національної безпеки і оборони України проаналізувала виконання планів стійкості областей і громад. За напрямами, де регіони та міста не встигають виконати визначені завдання, встановили конкретні вимоги.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Кремлі заявили, що зустріч Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна можлива лише для остаточного погодження і фіксації домовленостей. Дмитро Пєсков зазначив, що перед самітом сторони мають узгодити всі деталі врегулювання. За його словами, президенти не мають обговорювати ці питання безпосередньо під час зустрічі.

Новини.LIVE також писали, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви запропонував провести саміт Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Метою тристоронньої зустрічі має стати припинення війни. За даними Axios, Реткліфф також намагався з’ясувати, чи можуть російські спецслужби вплинути на Путіна для відновлення переговорів з Україною.