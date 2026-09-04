Юсов призвал украинцев пережить сложный период атак реактивных БПЛА

Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

Российские войска значительно увеличили количество применений новых реактивных "шахедов" для нанесения ударов по украинским городам. Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов подчеркнул, что текущий этап воздушного террора является крайне сложным для нашей противовоздушной обороны. Но Силы безопасности и обороны вместе с обществом делают все необходимое, чтобы полностью выдержать этот удар и преодолеть кризис.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эксклюзивный комментарий представителя ГУР Андрея Юсова журналистке Диане Шликовой.

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Средства противодействия вражеским беспилотникам

По словам Юсова. украинские военные в настоящее время постоянно совершенствуют собственные технические средства обнаружения, противодействия и полного огневого поражения новых скоростных модификаций БПЛА.

"Этот период очень тяжелый, но его нужно пройти, выдержать и двигаться дальше. Для этого Силы безопасности и обороны, Главное управление разведки и общество делают все необходимое. Мы преодолеем", — подчеркнул Андрей Юсов.

Пресс-секретарь ГУР выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям армии, спецслужб и гражданского населения Украине удастся нейтрализовать эту новую угрозу в воздушном пространстве.

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Как ранее писали Новини.LIVE, интенсивность воздушных ударов по украинской столице остается крайне высокой из-за регулярного использования врагом новых технологий. В частности, спецпосланцы Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер даже поставили под сомнение свой запланированный визит в Киев, поскольку американская сторона откровенно опасается ежедневных атак россиян по Киеву и по железной дороге.

Также мы сообщали, что в ГУР предупредили общество о развертывании масштабной кампании дезинформации против боевых подразделений разведки. В ГУР подчеркнули, что организаторы этой провокации планируют привлекать СМИ и блогеров за финансовое вознаграждение для распространения фейков, чтобы дискредитировать успешные операции украинских сил.