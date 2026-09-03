У ГУР заявили про старт дезінформаційної кампанії проти розвідки

Боєць ГУР під прапором. Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило про початок масштабної дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію відомства. В ГУР зауважили, що організатори кампанії планують масово залучати підконтрольні медіа, блогерів та телеграм-канали для поширення фейків за фінансову винагороду. Наразі керівництво структури закликає громадян України та представників ЗМІ критично ставитися до будь-яких вкидів і довіряти виключно офіційним джерелам.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Головного управління розвідки.

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Заклик до журналістів та блогерів

Представники воєнної розвідки звернулися до вітчизняних блогерів, журналістів та керівників новинних платформ із проханням терміново реагувати на підозрілі пропозиції.

"Також звертаємося до медіа, журналістів та блогерів: якщо з вами звʼязуються з пропозиціями опублікувати й поширити неперевірені сумнівні дані — негайно звертайтеся до правоохоронних органів", — наголосили у ГУР.

Повідомлення ГУР

В ГУР також заявили, що продовжують гідно захищати Україну.

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"Воєнна розвідка та підрозділи ГУР МО України продовжують захищати свободу й гідність нашої держави у війні проти окупантів, виконувати всі поставлені бойові та спеціальні завдання", — наголосили в ГУР.

Як писали Новини.LIVE раніше, збройний конфлікт на Березняках у Києві, у якому фігурували співробітники ГУР та СБУ, став причиною гучного скандалу. Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора розпочали слідство щодо стрілянини між представниками СБУ та ГУР. Адвокат затриманого ГУРівця Тарас Боровський розказав, що передувало стрілянині та закликав правоохоронців з'ясувати всі обставини застосування бойової зброї.

Також ми повідомляли, що за версією СБУ, невідомі "озброєні особи" напали на слідчу групу СБУ під час спецоперації в Києві. А керівник Офісу президента, ексначалник ГУР Кирило Буданов заявив, що ніхто в країні не має права безкарно викрадати чинних військовослужбовців та віддавати злочинні накази про застосування зброї на вулицях міст.

А президент Володимир Зеленський назвав цей інцидент абсолютно ганебним та доручив з'ясувати всі його обставини. За його словами, очільники ГУР та СБУ мають ухвалити кадрові рішення щодо учасників події.