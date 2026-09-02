Зеленський заявив про кадрові рішення після перестрілки між СБУ та ГУР

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перестрілку між окремими підрозділами Слудби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони України, яка сталася в Києві. Він назвав інцидент "абсолютно ганебною ситуацією" та доручив з'ясувати всі його обставини. За підсумками перевірок керівники спецслужб мають ухвалити кадрові рішення щодо учасників події.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського у середу, 2 вересня.

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Що Зеленський сказав про перестрілку між СБУ та ГУР

За словами Володимира Зеленського, всі обставини інциденту мають з'ясувати генеральний прокурор Руслан Кравченко та Державне бюро розслідувань. Правоохоронці перевірять свідчення та заяви учасників події й покроково встановлять усі деталі того, що сталося.

Водночас внутрішні розслідування проведуть в обох спецслужбах. Зеленський зазначив, що їхні керівники мають ухвалити кадрові рішення щодо учасників конфлікту.

Президент також наголосив, що в Україні застосовувати зброю можна лише для захисту держави від російських окупантів.

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"Щодо сьогоднішньої абсолютно ганебної ситуації між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в Києві. Ми говорили з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань зʼясують всі деталі: будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії, вся ситуація покроково.

Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося, та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено", — наголосив глава держави.

Скриншот заяви Зеленського/Facebook

Що передувало

У Києві 2 вересня сталася збройна сутичка за участю українських силовиків. За офіційною версією СБУ, під час обшуків у справі про підготовку російського теракту на слідчих напали військовослужбовці, після чого бійці "Альфи" застосували зброю та затримали нападників. Водночас анонімні джерела Новини.LIVE стверджували, що конфлікт виник між співробітниками СБУ та ГУР навколо зниклого військовослужбовця розвідки Степана Каплунова.

За цією версією, після завершення слідчих дій представники СБУ нібито почали затримувати співробітників ГУР, які вже здали зброю, після чого сталася стрілянина. Співрозмовники видання повідомляють про загибель одного бійця ГУР та поранення ще двох, однак ця інформація офіційно не підтверджена. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Новини.LIVE інформували, що керівниу ОПУ Кирило Буданов закликав забезпечити ретельне та неупереджене розслідування інциденту. Він наголосив, що ніхто не має права безкарно викрадати військових, відкривати вогонь на вулицях міст чи виконувати злочинні накази.

Новини.LIVE писали, що адвокат Тарас Боровський заявив, що військовослужбовця ГУР Степана Каплунова нібито викрали ще 23 серпня, а 1 вересня СБУ привезла його до квартири для обшуку. За його словами, там уже перебували друзі та колеги військового, які намагалися з'ясувати його долю. Після завершення слідчих дій між співробітниками СБУ та ГУР виник конфлікт, який переріс у стрілянину, внаслідок чого кілька бійців ГУР отримали поранення.