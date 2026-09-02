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Главная Новости дня Зеленский: после перестрелки между СБУ и ГУР будут приняты кадровые решения

Зеленский: после перестрелки между СБУ и ГУР будут приняты кадровые решения

Ua ru
2 сентября 2026 20:31
Зеленский объявил о кадровых решениях после перестрелки между СБУ и ГУР
Срочная новость

Что касается сегодняшней совершенно позорной ситуации между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла в Киеве. Мы беседовали с Генеральным прокурором Русланом Кравченко. Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали: будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация шаг за шагом. Должна быть ответственность, в том числе кадровые решения руководителей спецслужб в отношении участников случившегося, и должны быть проведены внутренние расследования в обеих службах. Стрелять здесь, в Украине, можно только по российским оккупантам для защиты Украины. Ни одна другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как нечто, что кому-то позволено. 

Новость дополняется...

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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