Зеленский объявил о кадровых решениях после перестрелки между СБУ и ГУР

Срочная новость

Что касается сегодняшней совершенно позорной ситуации между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла в Киеве. Мы беседовали с Генеральным прокурором Русланом Кравченко. Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали: будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация шаг за шагом. Должна быть ответственность, в том числе кадровые решения руководителей спецслужб в отношении участников случившегося, и должны быть проведены внутренние расследования в обеих службах. Стрелять здесь, в Украине, можно только по российским оккупантам для защиты Украины. Ни одна другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как нечто, что кому-то позволено.

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