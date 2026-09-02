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Главная Новости дня Буданов отреагировал на ночную стрельбу силовиков в Киеве

Буданов отреагировал на ночную стрельбу силовиков в Киеве

Ua ru
2 сентября 2026 13:10
Стрельба в районе Березняки в Киеве: реакция главы ОП Кирилла Буданова
Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Государственное бюро расследований совместно с Офисом генерального прокурора приступили к выяснению обстоятельств ночного вооруженного инцидента в Киеве, произошедшего в ночь на 2 сентября с участием сотрудников силовых структур. На происшествие публично отреагировал глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Об этом Кирилл Буданов заявил в комментарии для "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

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Кирилл Буданов прокомментировал перестрелку в Киеве с участием ГУР

"Ситуацией уже занимаются ГБР и ОГПУ, важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы", — заявил Кирилл Буданов.

С чего начался конфликт в Киеве между силовиками 2 сентября

Новини.LIVE сообщали, что очевидцы рассказывали о ночной перестрелке в Киеве ночью 2 сентября в районе дома на улице Юрия Шумского. Свидетели заявляли о раненых и задержанных лицах, а силовики оставались на месте и на следующий день. Некоторые каналы сразу связали столкновение с противостоянием СБУ и военной разведки, однако спецслужбы долгое время воздерживались от комментариев.

Позже в Службе безопасности Украины дали официальное разъяснение инцидента. В ведомстве отметили, что проводили санкционированные обыски в рамках дела о подготовке террористического акта. Во время этих действий следственная группа подверглась вооруженному нападению. Неизвестные пытались помешать следователям и перекрыли выезд своими машинами. Для отражения угрозы СБУ привлекла бойцов центра специальных операций "Альфа", которые применили табельное оружие, в результате чего есть раненые.

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Все нападавшие были задержаны, у них изъяли удостоверения и оружие. По информации СБУ, задержанные оказались военнослужащими одного из подразделений Сил обороны Украины.

Отдельно было сделано совместное утреннее заявление СБУ и ГУР о срыве покушения российской ФСБ на представителя российского оппозиционного движения в Украине. Между тем Офис генерального прокурора уже приступил к процессуальному руководству в уголовном производстве по фактам угроз и посягательства на жизнь правоохранителей, следственные действия продолжаются.

Адвокат Тарас Боровский сообщил о незаконном задержании бойца ГУР МО. Он заявил, что его подзащитного, являющегося действующим военнослужащим, силой доставили в одно из правоохранительных ведомств, где его удерживают без предъявления обвинений, оформления официального процессуального статуса и доступа к надлежащей правовой защите.

Киев стрельба Кирилл Буданов
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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