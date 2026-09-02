Стрілянина на Березняках у Києві: реакція глави ОП Кирила Буданова

Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Державне бюро розслідувань разом із Офісом генерального прокурора взялися за з'ясування обставин нічного збройного інциденту в Києві, який стався у ніч проти 2 вересня, за участю співробітників силових структур. На подію публічно відреагував керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Про це Кирило Буданов висловився в коментарі для "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

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Кирило Буданов прокоментував стрілянину в Києві за участі ГУР

"Ситуацією вже займається ДБР та ОГПУ, важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто немає право безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази", — висловився Кирило Буданов.

З чого виник конфлікт в Києві між силовиками 2 вересня

Новини.LIVE писали, що очевидці повідомляли про нічну стрілянину в Києві вночі, 2 вересня, у районі будинку на вулиці Юрія Шумського. Свідки заявляли про поранених та затриманих осіб, а силовики залишалися на місці й наступного дня. Окремі канали одразу пов'язали сутичку з протистоянням СБУ та воєнної розвідки, проте спецслужби тривалий час утримувалися від роз'яснень.

Пізніше у Службі безпеки України надали офіційне роз'яснення інциденту. У відомстві зазначили, що проводили санкціоновані обшуки в межах провадження щодо підготовки терористичного акту. Під час цих дій слідча група зазнала збройного нападу. Невідомі намагалися перешкодити слідчим і перекрили виїзд своїми машинами. Для відбиття загрози СБУ залучила бійців центру спеціальних операцій "Альфа", які застосували табельну зброю, внаслідок чого є поранені.

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Усіх нападників затримали, вилучивши в них посвідчення та зброю. За інформацією СБУ, затримані виявилися військовослужбовцями одного з підрозділів Сил оборони України.

Окремо була зроблена спільна ранкова заява СБУ та ГУР про зрив замаху російської ФСБ на представника російського опозиційного руху в Україні. Тим часом Офіс генерального прокурора вже розпочав процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами погроз та посягання на життя правоохоронців, слідчі дії тривають.

Адвокат Тарас Боровський повідомив про незаконне затримання бійця ГУР МО. Він заявив, що його підопічного, який є чинним військовим, силоміць доправили до одного з правоохоронних відомств, де тримають без пред'явлення звинувачень, оформлення офіційного процесуального статусу та доступу до належного правового захисту.