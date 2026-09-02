СБУ та ГУР зірвали замах ФСБ на лідера опозиції Росії

СБУ. Фото: Служба безпеки України

Федеральна служба безпеки Росії намагалася вбити в Україні одного з керівників російського опозиційного національного руху. Замах планували до Дня Незалежності, заради якого політик приїхав у країну. Українські спецслужби завчасно зірвали плани ворога, наразі тривають слідчі заходи.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на інформацію від пресслужби СБУ.

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СБУ завадила Росії вчинити теракт проти опозиціонера

Спецслужби Росії намагалися використати для здійснення теракту візит до України з нагоди Дня Незалежності одного з чільних представників російського опозиційного політичного національного руху. Ліквідацію діяча безпосередньо на українській території готувала Федеральна служба безпеки РФ.

Здійснити напад на російського опозиціонера загарбникам не дозволили українські спецслужби. Плани ворожої спецслужби нейтралізували завдяки скоординованій спільній роботі Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони. Правоохоронці вчасно знешкодили загрозу, не давши ворогу довести свій задум до кінця.

Наразі українські силовики не розкривають імені політика, проти якого планували атаку, та способу, у який його мали намір убити. За фактом підготовки злочину правоохоронні органи проводять комплекс оперативно-слідчих дій, аби з'ясувати всі обставини ворожої операції та встановити задіяне коло осіб.

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Новини.LIVE повідомляли раніше, що на Київщині спецслужби зірвали замах на керівника оборонного заводу, який готували російські куратори. Росіяни планували підірвати посадовця, але закладену вибухівку вчасно знайшли та знешкодили. Самого ж виконавця, який намагався втекти до РФ, затримали на території Польщі.

На Рівненщині СБУ спіймала агента ФСБ, який не лише наводив ворожі ракети по регіону, а й планував серію вбивств українських військових. Зловмисник передавав координати армійських об'єктів і вже просив у кураторів пістолети та набої, щоб особисто ліквідовувати бійців.