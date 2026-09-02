СБУ и ГУР сорвали покушение ФСБ на лидера российской оппозиции

СБУ. Фото: Служба безопасности Украины

Федеральная служба безопасности России пыталась убить в Украине одного из лидеров российского оппозиционного национального движения. Покушение планировалось к Дню Независимости, ради которого политик прибыл в страну. Украинские спецслужбы своевременно сорвали планы противника, в настоящее время ведутся следственные мероприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию пресс-службы СБУ.

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СБУ помешала России совершить теракт против оппозиционера

Спецслужбы России пытались использовать для совершения теракта визит в Украину по случаю Дня Независимости одного из ведущих представителей российского оппозиционного политического национального движения. Ликвидацию деятеля непосредственно на украинской территории готовила Федеральная служба безопасности РФ.

Совершить нападение на российского оппозиционера захватчикам не позволили украинские спецслужбы. Планы вражеской спецслужбы были нейтрализованы благодаря скоординированной совместной работе Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны. Правоохранители своевременно обезвредили угрозу, не дав врагу довести свой замысел до конца.

На данный момент украинские силовики не раскрывают имени политика, против которого планировали нападение, и способа, которым его намеревались убить. По факту подготовки преступления правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-следственных действий, чтобы выяснить все обстоятельства вражеской операции и установить круг причастных лиц.

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Новини.LIVE сообщали ранее, что в Киевской области спецслужбы сорвали покушение на руководителя оборонного завода, которое готовили российские кураторы. Россияне планировали взорвать чиновника, но заложенную взрывчатку вовремя нашли и обезвредили. Самого же исполнителя, который пытался сбежать в РФ, задержали на территории Польши.

В Ровенской области СБУ поймала агента ФСБ, который не только наводил вражеские ракеты на регион, но и планировал серию убийств украинских военных. Злоумышленник передавал координаты армейских объектов и уже просил у кураторов пистолеты и патроны, чтобы лично ликвидировать бойцов.