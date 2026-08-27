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Військовий юрист: в Києві викрали працівника ГУР

Ua ru
27 серпня 2026 20:38
Ексклюзив
Військовий юрист, що в Києві викрали працівника ГУР
Тарас Боровський. Фото: кадр із відео

У Києві, за словами військового юриста Тараса Боровського, силоміць забрали його клієнта — військовослужбовця Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Юрист стверджує, що чоловіка могли позапроцесуально доставити до одного з правоохоронних органів, де він наразі перебуває без визначеного процесуального статусу.

Про це Тарас Боровський заявив в ефірі "Вечір.LIVE".

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Юрист заявив про можливе незаконне затримання

Боровський розповів, що чотири дні тому в Києві викрали представника ГУР. Він припускає, що до зникнення військовослужбовця можуть бути причетні правоохоронці.

"Людина не має ніякого процесуального статусу і сьогодні піддається, можливо, якимось допитам, чи то можливо навіть катуванням", — заявив юрист.

Водночас Боровський не уточнив, який саме правоохоронний орган, за його припущенням, може утримувати його клієнта.

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Військовий юрист також повідомив, що через ситуацію звернувся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Він попросив омбудсмана втрутитися та сприяти з’ясуванню обставин перебування військовослужбовця.

Ми інформували, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав сформувати в українському суспільстві тотальну повагу до військовослужбовців. Він заявив, що якщо люди бачать ветерана, вони повинні автоматично розуміти, що зараз держава існує тільки за дякуванням конкретної особи, конкретних ветеранів.

Новини.LIVE писали, що на думку Дмитра Лубінця, саме недоліки ветеранської політики можуть впливати на рішення цивільних людей не долучатись до армії. Омбудсман зазначив, що подальші зміни у ветеранській політиці варто обговорювати спільно з представниками влади, ветеранами, військовими та громадськістю.

розвідка викрадення ГУР юрист військовослужбовці
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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