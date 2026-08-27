Лубінець назвав причину, чому українці бояться йти до війська

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що недоліки ветеранської політики можуть впливати на рішення цивільних громадян долучатися до Сил оборони. За його словами, люди ще до початку служби хочуть розуміти, що на них чекає під час військової служби, у разі поранення та після повернення до цивільного життя. Відсутність чітких відповідей на ці питання, на думку Лубінця, стає однією з причин страху перед службою.

Про це Дмитро Лубінець заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Чому цивільні бояться долучатися до Сил оборони

За словами омбудсмана, ще до вступу до Сил оборони люди замислюються про своє подальше життя після мобілізації. Зокрема, вони хочуть знати, до якої військової частини потраплять, що буде у разі поранення та на яку підтримку зможуть розраховувати після завершення служби.

Окремо Лубінець звернув увагу на питання підтримки родин військовослужбовців у разі загибелі або тяжкого поранення. Він наголосив, що всі ці аспекти безпосередньо пов’язані з ветеранською політикою.

Пояснюючи, чому ці питання можуть впливати на рішення людей долучатися до війська, омбудсман навів приклади ситуацій, які громадяни намагаються передбачити ще до початку служби:

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"Кожен і кожна міркує, що буде зі мною, коли я буду військовий, і що буде зі мною, коли я буду ветераном. Коли ми спілкуємося з людьми, дуже багато хто підкреслюють: ми хотіли ще на етапі цивільного життя зрозуміти для себе, куди я йду в військову частину, що буде зі мною в разі поранення, як буде держава про мене піклуватися, коли я буду вже ветеран, коли не дай Боже у мене не буде однієї кінцівки, а можливо двох, а можливо і більше".

Лубінець зазначив, що відсутність відповідей на такі, на його думку, базові питання впливає на ставлення цивільних до служби. Водночас він наголосив, що для змін у ветеранській політиці необхідні швидкі рішення, наскільки це можливо.

Він також застеріг, що реформувати систему швидко буде складно, оскільки простих рішень у цій сфері немає.

"Що буде з моєю родиною в разі загибелі або в разі серйозного поранення? Це все ветеранська політика. Саме через те, що ми не надали відповіді на ці, здавалось би, елементарні питання, в тому числі дуже багато цивільних громадян України не хочуть, бояться, роблять все, щоб не долучитись до Сил оборони. На мій погляд, як я сказав, перше, це швидкі рішення, наскільки вони можливі.

Я не вірю, що можна легко зараз змінити систему. Не існує простих рішень ветеранській політиці. Не існує", — наголосив Лубінець.

Лубінець закликав до відкритої дискусії

Омбудсман наголосив, що подальші зміни у ветеранській політиці потребують окремого обговорення за участю всіх сторін. Йдеться про представників органів влади, ветеранської спільноти, військових і цивільного суспільства.

"Тепер, з огляду на той аналіз, який ми маємо на сьогодні, треба серйозна відверта дискусія між органами влади й ветеранською спільнотою, спільнотою військових і цивільних", — підсумував Лубінець.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Дмитро Лубінець заявив, що українське суспільство має демонструвати повагу до військових і ветеранів незалежно від їхнього місця проживання. За його словами, захисники не повинні самостійно нагадувати про свій статус, щоб скористатися передбаченими для них правами. Омбудсман наголосив, що рівень поваги до військових має зростати, а не зменшуватися, чим далі від фронту.

Новини.LIVE також писали, що керівник ОПУ Кирило Буданов заявив, що статистика щодо проблем ветеранів, яку представили під час доповіді омбудсмена, його здивувала. Він планує вже наступного тижня провести засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів. За підсумками наради мають визначити подальші кроки для розв’язання порушених проблем.