Лубинец назвал причину, почему украинцы боятся идти в армию

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что недостатки ветеранской политики могут влиять на решение гражданских граждан приобщаться к Силам обороны. По его словам, люди еще до начала службы хотят понимать, что их ждет во время военной службы, в случае ранения и после возвращения к гражданской жизни. Отсутствие четких ответов на эти вопросы, по мнению Лубинца, становится одной из причин ужаса перед службой.

Об этом Дмитрий Лубинец заявил во время общения с представителями СМИ, сообщает с места происшествия журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Почему гражданские боятся присоединяться к Силам обороны

По словам омбудсмана, еще до присоединения к Силам обороны люди задумываются о своей дальнейшей жизни после мобилизации. В частности, они хотят знать, в какую воинскую часть попадут , что будет в случае ранения и на какую поддержку смогут рассчитывать после завершения службы.

Отдельно Лубинец обратил внимание на вопрос поддержки семей военнослужащих в случае гибели или тяжелого ранения. Он подчеркнул, что все эти аспекты напрямую связаны с ветеранской политикой.

Объясняя, почему эти вопросы могут влиять на решение людей присоединяться к армии, омбудсман привел примеры ситуаций, которые граждане пытаются предусмотреть еще до начала службы:

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"Каждый и каждая задумываются: что со мной будет, когда я стану военным, и что со мной будет, когда я стану ветераном. Когда мы общаемся с людьми, очень многие подчеркивают: мы хотели ещё на этапе гражданской жизни понять для себя, куда я иду в воинскую часть, что со мной будет в случае ранения, как государство будет обо мне заботиться, когда я стану ветераном, когда, не дай Бог, у меня не будет одной конечности, а возможно двух, а возможно и больше".

Лубинец отметил, что отсутствие ответов на такие, по его мнению, базовые вопросы влияет на отношение гражданских к службе. В то же время он подчеркнул, что для изменений в ветеранской политике необходимы скорые решения, насколько это возможно.

Он также предостерег, что реформировать систему скоро будет сложно, поскольку простых решений в этой сфере нет.

"Что будет с моей семьей в случае гибели или в случае серьезного ранения? Это все ветеранская политика. Именно потому, что мы не дали ответа на эти, казалось бы, элементарные вопросы, в том числе очень многие гражданские граждане Украины не хотят, боятся, делают все, чтобы не приобщиться к Силам обороны . возможные.

Я не верю, что можно легко сейчас изменить систему. Не существует простых решений ветеранской политики. Не существует", — подчеркнул Лубинец.

Лубинец призвал к открытой дискуссии

Омбудсман подчеркнул, что дальнейшие изменения в ветеранской политике нуждаются в отдельном обсуждении с участием всех сторон. Речь идет о представителях органов власти, ветеранского сообщества, военных и гражданского общества.

"Теперь, учитывая тот анализ, который мы имеем на сегодняшний день, нужна серьезная откровенная дискуссия между органами власти и ветеранской общиной, сообществом военных и гражданских", — подытожил Лубинец.

Новини.LIVE информировали, что недавно Дмитрий Лубинец заявил, что украинское общество должно демонстрировать уважение к военным и ветеранам независимо от их места жительства. По его словам, защитники не должны самостоятельно напоминать о своем статусе, чтобы воспользоваться предусмотренными для них правами. Омбудсман подчеркнул, что уровень уважения к военным должен расти, а не уменьшаться, чем дальше от фронта.

Новини.LIVE также писали, что руководитель ОПУ Кирилл Буданов заявил, что статистика по проблемам ветеранов, которую представили во время доклада омбудсмена, его удивила. Он планирует уже на следующей неделе провести заседание Координационного совета по защите прав ветеранов. По итогам совещания должны определить дальнейшие шаги по решению затронутых проблем.