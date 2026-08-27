Буданов заявив про серйозні проблеми ветеранів в Україні

Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что его удивили статистические данные о проблемах ветеранов, озвученные во время презентации специального доклада омбудсмена. По его словам, уже на следующей неделе он проведет заседание Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов, чтобы определить дальнейшие шаги.

Об этом Буданов эксклюзивно сообщил в комментарии журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Буданов созовет совещание по вопросам ветеранов

По словам Буданова, на заседание он пригласит министра по делам ветеранов, уполномоченного Верховной Рады по правам человека, представителей ветеранских советов и народных депутатов.

Глава ОП отметил, что во время презентации доклада услышал статистические данные, которых раньше не видел.

"Я увидел определенные статистические данные, которых до этого не видел", — сказал Буданов.

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Он подчеркнул, что ситуацию необходимо обсудить с участием представителей государства и ветеранов и выработать решения по проблемам, о которых шла речь в докладе.

"Сейчас решим, что с этим делать, потому что так быть не может, это просто позор", — заявил Буданов.

По итогам совещания планируется определить дальнейшие шаги по решению проблем в сфере защиты прав ветеранов.

Как сообщали Новини.LIVE, Буданов заявил, что власти рассмотрят новые рекомендации по защите прав ветеранов. В частности, речь идет о рекомендациях по совершенствованию государственной политики в сфере защиты прав ветеранов и обеспечения им надлежащей поддержки.

Также Новини.LIVE писали, что Виталий Ким представил ключевые приоритеты ветеранской политики. Среди основных направлений — государственное сопровождение ветеранов, переход от военной службы к гражданской жизни, здоровье и восстановление, увековечение памяти, а также экономическая независимость и новые возможности.