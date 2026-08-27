Кирилл Буданов высказался о поддержке ветеранов и рекомендации омбудсмена

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Координационный совет по защите прав ветеранов вскоре рассмотрит рекомендации омбудсмена по устранению бюрократии в выплатах, медицинской и психологической реабилитации. Орган, возглавляемый руководителем Офиса президента Кириллом Будановым , возьмет за основу наработки из специального доклада уполномоченного по правам человека. Отдельным пунктом повестки дня определена системная помощь семьям военнослужащих, которые до сих пор находятся во вражеском плену.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Буданов сделал заявление о реформах по вопросам защиты ветеранов в Украине

Буданов подчеркнул, что устойчивость государства держится прежде всего на тех, кто изначально столкнулся с врагом , прошел тяжелые бои, получил ранения или потерял собратьев, но не сломался.

"Сегодня ветераны – это зеркало общества и зеркало для всей нашей управленческой команды. Если где-то в системе есть бюрократия, безразличие и игнорирование реальных проблем людей, это наша общая недоработка, которую мы обязаны исправить, а не скрывать", — отметил руководитель Офиса президента во время выступления.

По словам Буданова, военный, возвращающийся к гражданской жизни после службы, не должен самостоятельно решать собственные проблемы , поскольку он защищал интересы всего общества.

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"Уже в ближайшее время мы вынесем на отдельное заседание Координационного Совета все выработанные Омбудсменом рекомендации по итогам сегодняшнего доклада. В частности, нужно тщательно проработать проблематику при оформлении выплат и соответствующих статусов. Также закрыть проблемные вопросы медицинской реабилитации и психологической поддержки", — подытожил Буданов.

Новини.LIVE сообщали ранее, что Кирилл Буданов высказался о шансах на мобилизацию женщин в Украине на фоне массового распространения слухов. Он возразил о данной инициативе и назвал причину, почему этот вопрос не рассматривается вообще.

Вместе с тем в Украине продолжаются обсуждения и наработки изменений для ветеранов. Так глава Минветеранов Виталий Ким анонсировал двухлетний план реформ соцподдержки демобилизованных бойцов. Государство берет на себя решение вопросов с жильем, открытием собственного дела и предоставлением льгот без необходимости обивать пороги кабинетов.

Параллельно мэр Харькова и руководитель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов заявил о необходимости максимально упростить предоставление ветеранского статуса. По его словам, государство и муниципалитеты обязаны без промедления гарантировать защитникам участие в жилищных инициативах и создать условия для достойного трудоустройства с тем, чтобы обеспечить их полноценную интеграцию в гражданскую жизнь.