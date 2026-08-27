Кирило Буданов висловився про підтримку ветеранів та рекомендації омбудсмена

Глава Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Координаційна рада з питань захисту прав ветеранів незабаром розгляне рекомендації омбудсмена щодо усунення бюрократії у виплатах, медичній та психологічній реабілітації. Орган, очолюваний керівником Офісу президента Кирилом Будановим, візьме за основу напрацювання зі спеціальної доповіді уповноваженого з прав людини. Окремим пунктом порядку денного визначено системну допомогу сім'ям тих військовослужбовців, які досі перебувають у ворожому полоні.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Буданов зробив заяву про реформи у питаннях захисту ветеранів в Україні

Буданов наголосив, що стійкість держави тримається насамперед на тих, хто від самого початку зіткнувся з ворогом, пройшов важкі бої, зазнав поранень чи втратив побратимів, але не зламався.

"Сьогодні ветерани – це дзеркало суспільства і дзеркало для всієї нашої управлінської команди. Якщо десь у системі є бюрократія, байдужість та ігнорування реальних проблем людей, це наше спільне недопрацювання, яке ми зобов'язані виправити, а не приховувати", — зазначив керівник Офісу президента під час виступу.

За словами Буданова, військовий, який повертається до цивільного життя після служби, не повинен самотужки розв'язувати власні проблеми, оскільки він захищав інтереси всього суспільства.

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"Уже найближчим часом ми винесемо на окреме засідання Координаційної Ради всі вироблені Омбудсменом рекомендації за підсумками сьогоднішньої доповіді. Зокрема, маємо ретельно пропрацювати проблематику при оформленні виплат та відповідних статусів. Також закрити проблемні питання щодо медичної реабілітації і психологічної підтримки", — підсумував Буданов.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що Кирило Буданов висловився про шанси на мобілізацію жінок в Україні на тлі масового поширення чуток. Він заперечив про дану ініціативу та назвав причину, чому наразі це питання не розглядається взагалі.

Разом з тим в Україні тривають обговорення та напрацювання змін для ветеранів. Так очільник Мінветеранів Віталій Кім анонсував дворічний план реформ соцпідтримки демобілізованих бійців. Держава бере на себе вирішення питань із житлом, відкриттям власної справи та наданням пільг без потреби оббивати пороги кабінетів.

Паралельно мер Харкова та керівник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов заявив про необхідність максимально спростити надання ветеранського статусу. За його словами, держава та муніципалітети зобов'язані без зволікань гарантувати оборонцям участь у житлових ініціативах і створити умови для гідного працевлаштування, аби забезпечити їхню повноцінну інтеграцію в цивільне життя.