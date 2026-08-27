Буданов заявив про серйозні проблеми ветеранів в Україні

Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що його здивували статистичні дані щодо проблем ветеранів, які озвучили під час презентації спеціальної доповіді омбудсмена. За його словами, вже наступного тижня він проведе засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів, щоб визначити подальші кроки.

Про це Буданов ексклюзивно повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Буданов скличе нараду щодо ветеранів

За словами Буданова, до засідання він запросить міністра у справах ветеранів, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, представників ветеранських рад та народних депутатів.

Керівник ОП зазначив, що під час презентації доповіді почув статистичні дані, яких раніше не бачив.

"Я побачив певні статистичні дані, яких не бачив до цього", — сказав Буданов.

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Він наголосив, що ситуацію необхідно обговорити за участю представників держави та ветеранів і напрацювати рішення щодо проблем, про які йшлося у доповіді.

"Зараз вирішимо, що з цим робити, бо так бути не може, це просто ганьба", — заявив Буданов.

За підсумками наради планують визначити подальші кроки для розв'язання проблем у сфері захисту прав ветеранів.

Як писали Новини.LIVE, Буданов заявив, що влада розгляне нові рекомендації щодо захисту прав ветеранів. Зокрема, йдеться про рекомендації щодо вдосконалення державної політики у сфері захисту прав ветеранів та забезпечення їм належної підтримки.

Також Новини.LIVE писали, що Віталій Кім представив ключові пріоритети ветеранської політики. Серед основних напрямів — державний супровід ветеранів, перехід від військової служби до цивільного життя, здоров’я та відновлення, вшанування пам’яті, а також економічна незалежність і нові можливості.