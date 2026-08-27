Лубинец заявил о снижении уважения к военным и ветеранам

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о необходимости сформировать в украинском обществе тотальное уважение к ветеранам и военным. По его словам, военные не вынуждены самостоятельно напоминать о своем статусе, чтобы воспользоваться предусмотренными для них правами. Он также отметил, что уровень уважения к защитникам должен расти с отдалением от фронта, а не наоборот.

Об этом Дмитрий Лубинец заявил во время общения с представителями СМИ, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Лубинец о проблемах с уважением к ветеранам и военным

Дмитрий Лубинец рассказал о ветеране , который поделился своим опытом и признался, что ему сложно подойти к очереди, где стоят пожилые люди, и сказать, что он ветеран и имеет право пройти без очереди.

Омбудсмен подчеркнул, что подобная ситуация является проблемой не для самого ветерана, а для всего общества. По его мнению, подобных ситуаций вообще не должно возникать.

"Это проблема не для ветерана, это проблема нашего украинского общества. И, на мой взгляд, этой проблемы вообще не должно существовать", — пояснил омбудсман.

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По словам Лубинца, люди независимо от возраста, должности или пола должны осознавать роль военных в сохранении государства. Он считает, что при виде ветерана в очереди люди должны сами предложить ему воспользоваться правом на первоочередное обслуживание.

"Все, неважно от возраста, от должностей, от пола, когда видят ветерана, должны автоматически понимать, что сейчас государство существует только благодаря конкретному лицу, конкретным ветеранам. И вся очередь автоматически должна отходить и говорить, пожалуйста, проходите", — отметил Лубинец.

Отдельно омбудсмен рассказал, как, по его мнению, изменялось отношение к военным и ветеранам в разные годы войны. Лубинец отметил, что после начала войны в 2014 году в украинском обществе было тотальное уважение к защитникам , однако впоследствии оно, по его словам, постепенно уменьшалось.

Он добавил, что в 2016 году создавалось впечатление, будто особенно высокий уровень уважения к военным и ветеранам остался преимущественно в прифронтовых регионах.

"Поверьте, как человека из Донецкой области, я помню, в 2014 году было тотальное уважение, когда началась война. Потом все меньше, меньше, меньше, в 2016 году такое было впечатление, что уважение к военным, к ветеранам, оно осталось только в прифронтовых регионах", — заметил Лубинец.

Омбудсман также сравнил ситуацию с периодом после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. По его словам, тогда украинское общество снова демонстрировало высокий уровень уважения к военным и ветеранам.

В то же время он видит противоположную тенденцию — уровень уважения, по его мнению, уменьшается по мере удаления от линии фронта.

"Сейчас мы видим то же, когда в 2022 году было тотальное уважение к военным, к ветеранам. Более того, чем дальше от линии фронта, тем меньше уважения, а должно быть наоборот", — резюмировал Лубинец.

Новини.LIVE информировали, что недавно Дмитрий Лубинец поблагодарил Кирилла Буданова за оперативную реакцию на проблемы ветеранов . По его словам, Буданов поднимает вопрос ветеранской политики на самом высоком уровне. В то же время у Лубинца есть замечания к работе парламентских комитетов и правительства.

Новини.LIVE также писали, что Координационный совет по защите прав ветеранов рассмотрит рекомендации омбудсмена по устранению бюрократии в выплатах и реабилитации. По словам Кирилла Буданова, эти выработки вынесут на отдельное заседание совета в ближайшее время. Отдельное внимание будет уделено помощи семьям военных, которые до сих пор находятся в российском плену.