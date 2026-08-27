Буданов поднимает проблемы ветеранов на уровне руководства государства: Лубинец

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: УНІАН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец поблагодарил руководителя ОП Кирилла Буданова за решительную позицию и оперативную реакцию на проблемные вопросы в сфере ветеранской политики. Омбудсман подчеркнул, что именно благодаря вниманию Буданова эти вопросы получают конкретную реакцию на самом высоком уровне, в то время как к работе парламентских комитетов и правительству у него остаются замечания.

Об этом омбудсман заявил в ходе доклада о состоянии реализации ветеранской политики в Украине, передает Новини.LIVE.

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Лубинец поблагодарил Буданова за конкретные решения для ветеранов

Лубинец подчеркнул, что проблемы ветеранов нуждаются в конкретных решениях на уровне государства . По его словам, Буданов поднимает эти вопросы на уровне высшего руководства государства, в то время как к работе профильных парламентских комитетов и правительства у омбудсмана остаются вопросы.

"Сегодня на этой сцене я буду реально показывать проблемные вопросы и так же очень благодарю Кирилла Алексеевича за очень быстрое конкретное предложение, что будет отдельное заседание Совета, которое Вы возглавляете, где будет отдельно поднят вопрос имплементации рекомендаций от нашего института" , — заявил Лубинец.

Как писали Новини.LIVE, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов назвал позорной ситуацию, когда ветераны по возвращении в гражданскую жизнь вынуждены самостоятельно преодолевать бюрократические и другие проблемы . Он подчеркнул, что государство должно обеспечить защитникам должную поддержку после службы. По словам Буданова, проблемы ветеранов являются совместной недоработкой государственной управленческой системы.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Буданова сообщали, что Координационный совет по защите прав ветеранов в ближайшее время рассмотрит рекомендации омбудсмана по улучшению поддержки защитников. Речь идет, в частности, о проблемах с оформлением выплат и статусов, медицинской и психологической реабилитацией. Отдельно Совет должен рассмотреть вопрос о системной помощи семьям военных, которые до сих пор находятся в российском плену.