Буданов поднимает проблемы ветеранов на уровне руководства государства: Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец поблагодарил руководителя ОП Кирилла Буданова за решительную позицию и оперативную реакцию на проблемные вопросы в сфере ветеранской политики. Омбудсман подчеркнул, что именно благодаря вниманию Буданова эти вопросы получают конкретную реакцию на самом высоком уровне, в то время как к работе парламентских комитетов и правительству у него остаются замечания.
Об этом омбудсман заявил в ходе доклада о состоянии реализации ветеранской политики в Украине, передает Новини.LIVE.
Лубинец поблагодарил Буданова за конкретные решения для ветеранов
Лубинец подчеркнул, что проблемы ветеранов нуждаются в конкретных решениях на уровне государства . По его словам, Буданов поднимает эти вопросы на уровне высшего руководства государства, в то время как к работе профильных парламентских комитетов и правительства у омбудсмана остаются вопросы.
"Сегодня на этой сцене я буду реально показывать проблемные вопросы и так же очень благодарю Кирилла Алексеевича за очень быстрое конкретное предложение, что будет отдельное заседание Совета, которое Вы возглавляете, где будет отдельно поднят вопрос имплементации рекомендаций от нашего института" , — заявил Лубинец.
Как писали Новини.LIVE, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов назвал позорной ситуацию, когда ветераны по возвращении в гражданскую жизнь вынуждены самостоятельно преодолевать бюрократические и другие проблемы . Он подчеркнул, что государство должно обеспечить защитникам должную поддержку после службы. По словам Буданова, проблемы ветеранов являются совместной недоработкой государственной управленческой системы.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Буданова сообщали, что Координационный совет по защите прав ветеранов в ближайшее время рассмотрит рекомендации омбудсмана по улучшению поддержки защитников. Речь идет, в частности, о проблемах с оформлением выплат и статусов, медицинской и психологической реабилитацией. Отдельно Совет должен рассмотреть вопрос о системной помощи семьям военных, которые до сих пор находятся в российском плену.