Буданов порушує проблеми ветеранів на рівні керівництва держави: Лубінець

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подякував керівнику ОП Кирилу Буданову за рішучу позицію та оперативну реакцію на проблемні питання у сфері ветеранської політики. Омбудсман наголосив, що саме завдяки увазі Буданова ці питання отримують конкретну реакцію на найвищому рівні, тоді як до роботи парламентських комітетів та уряду у нього залишаються зауваження.

Про це омбудсман заявив під час доповіді щодо стану реалізації ветеранської політики в Україні, передає Новини.LIVE.

Реклама

Лубінець подякував Буданову за конкретні рішення для ветеранів

Лубінець наголосив, що проблеми ветеранів потребують конкретних рішень на рівні держави. За його словами, Буданов порушує ці питання на рівні вищого керівництва держави, тоді як до роботи профільних парламентських комітетів та уряду в омбудсмана залишаються питання.

"Сьогодні на цій сцені я буду реально показувати проблемні питання і так само дуже дякую Кирилу Олексійовичу за дуже швидку конкретну пропозицію, що буде окреме засідання Ради, яку Ви очолюєте, де буде окремо піднято питання імплементації рекомендацій від нашої інституції", — заявив Лубінець.

Як писали Новини.LIVE, керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав ганебною ситуацію, коли ветерани після повернення до цивільного життя змушені самостійно долати бюрократичні та інші проблеми. Він наголосив, що держава має забезпечити захисникам належну підтримку після служби. За словами Буданова, проблеми ветеранів є спільним недопрацюванням державної управлінської системи.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Буданова повідомляли, що Координаційна рада з питань захисту прав ветеранів найближчим часом розгляне рекомендації омбудсмана щодо покращення підтримки захисників. Йдеться, зокрема, про проблеми з оформленням виплат і статусів, медичною та психологічною реабілітацією. Окремо Рада має розглянути питання системної допомоги сім'ям військових, які досі перебувають у російському полоні.