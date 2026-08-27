Лубінець заявив про зниження поваги до військових і ветеранів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність сформувати в українському суспільстві тотальну повагу до ветеранів і військових. За його словами, військові не мають змушені самостійно нагадувати про свій статус, щоб скористатися передбаченими для них правами. Він також зазначив, що рівень поваги до захисників має зростати з віддаленням від фронту, а не навпаки.

Про це Дмитро Лубінець заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Лубінець про проблеми з повагою до ветеранів і військових

Дмитро Лубінець розповів про ветерана, який поділився власним досвідом й зізнався, що йому складно підійти до черги, де стоять літні люди, та сказати, що він ветеран і має право пройти без черги.

Омбудсмен наголосив, що така ситуація є проблемою не для самого ветерана, а для всього суспільства. На його думку, подібних ситуацій узагалі не повинно виникати.

"Це є проблема не для ветерана, це є проблема нашого українського суспільства. І, на мій погляд, цієї проблеми взагалі не повинно існувати", — пояснив омбудсман.

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За словами Лубінця, люди незалежно від віку, посади чи статі мають усвідомлювати роль військових у збереженні держави. Він вважає, що побачивши ветерана в черзі, люди мають самі запропонувати йому скористатися правом на першочергове обслуговування.

"Всі, неважливо від віку, від посад, від статі, коли бачать ветерана, повинні автоматично розуміти, що зараз держава існує тільки за дякуванням конкретної особи, конкретних ветеранів. І вся черга автоматично повинна відходити і казати, будь ласка, проходьте", — зазначив Лубінець.

Окремо омбудсмен розповів, як, на його думку, змінювалося ставлення до військових і ветеранів у різні роки війни. Лубінець зазначив, що після початку війни у 2014 році в українському суспільстві була тотальна повага до захисників, однак згодом вона, за його словами, поступово зменшувалася.

Він додав, що у 2016 році складалося враження, ніби особливо високий рівень поваги до військових і ветеранів залишився переважно у прифронтових регіонах.

"Повірте, як людини з Донецької області, я пам'ятаю, у 2014 році була тотальна повага, коли розпочалась війна. Потім все менше, менше, менше, у 2016 році таке було враження, що повага до військових, до ветеранів, вона залишилася тільки в прифронтових регіонах", — зауважив Лубінець.

Омбудсман також порівняв цю ситуацію з періодом після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. За його словами, тоді українське суспільство знову демонструвало високий рівень поваги до військових і ветеранів.

Водночас нині він бачить протилежну тенденцію — рівень поваги, на його думку, зменшується в міру віддалення від лінії фронту.

"Зараз ми бачимо те ж саме, коли у 2022 році була тотальна повага до військових, до ветеранів. Більше того, чим далі від лінії фронту, тим менше поваги, а повинно бути навпаки", — резюмував Лубінець.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Дмитро Лубінець подякував Кирилу Буданову за оперативну реакцію на проблеми ветеранів. За його словами, Буданов порушує питання ветеранської політики на найвищому рівні. Водночас Лубінець має зауваження до роботи парламентських комітетів та уряду.

Новини.LIVE також писали, що Координаційна рада з питань захисту прав ветеранів розгляне рекомендації омбудсмена щодо усунення бюрократії у виплатах і реабілітації. За словами Кирила Буданова, ці напрацювання винесуть на окреме засідання ради найближчим часом. Окрему увагу приділять допомозі сім’ям військових, які досі перебувають у російському полоні.