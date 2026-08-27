Военный юрист: в Киеве похитили сотрудника ГУР

Тарас Боровский. Фото: кадр из видео

В Киеве, по словам военного юриста Тараса Боровского, силой задержали его клиента — военнослужащего Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Юрист утверждает, что мужчину могли внесудебным порядком доставить в один из правоохранительных органов, где он в настоящее время находится без определенного процессуального статуса.

Об этом Тарас Боровский заявил в эфире "Вечір.LIVE".

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Юрист заявил о возможном незаконном задержании

Боровский рассказал, что четыре дня назад в Киеве похитили представителя ГУР. Он предполагает, что к исчезновению военнослужащего могут быть причастны правоохранители.

"Человек не имеет никакого процессуального статуса и сегодня, возможно, подвергается каким-то допросам или даже пыткам", — заявил юрист.

В то же время Боровский не уточнил, какой именно правоохранительный орган, по его предположению, может удерживать его клиента.

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Военный юрист также сообщил, что в связи с этой ситуацией обратился к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу. Он попросил омбудсмена вмешаться и содействовать выяснению обстоятельств нахождения военнослужащего.

Мы сообщали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал сформировать в украинском обществе всеобщее уважение к военнослужащим. Он заявил, что если люди видят ветерана, они должны автоматически понимать, что сейчас государство существует только благодаря конкретным людям, конкретным ветеранам.

Новини.LIVE писали, что, по мнению Дмитрия Лубинца, именно недостатки ветеранской политики могут влиять на решение гражданских лиц не вступать в армию. Омбудсман отметил, что дальнейшие изменения в ветеранской политике следует обсуждать совместно с представителями власти, ветеранами, военными и общественностью.