В ГУР заявили о начале дезинформационной кампании против разведки

Боец ГУР под флагом. Фото: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о начале масштабной дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию ведомства. В ГУР отметили, что организаторы кампании планируют массово привлекать подконтрольные СМИ, блогеров и Telegram-каналы для распространения фейков за финансовое вознаграждение. В настоящее время руководство ведомства призывает граждан Украины и представителей СМИ критически относиться к любым вбросам и доверять исключительно официальным источникам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Главного управления разведки.

Реклама

Призыв к журналистам и блогерам

Представители военной разведки обратились к отечественным блогерам, журналистам и руководителям новостных платформ с просьбой незамедлительно реагировать на подозрительные предложения.

"Также обращаемся к СМИ, журналистам и блогерам: если с вами связываются с предложениями опубликовать и распространить непроверенные сомнительные данные — немедленно обращайтесь в правоохранительные органы", — подчеркнули в ГУР.

Сообщение ГУР

В ГУР также заявили, что продолжают достойно защищать Украину.

Читайте также:

"Военная разведка и подразделения ГУР МО Украины продолжают защищать свободу и достоинство нашего государства в войне против оккупантов, выполнять все поставленные боевые и специальные задачи", — подчеркнули в ГУР.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, вооруженный конфликт в Березняках в Киеве, в котором фигурировали сотрудники ГУР и СБУ, стал причиной громкого скандала. Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора начали расследование по факту перестрелки между представителями СБУ и ГУР. Адвокат задержанного сотрудника ГУР Тарас Боровский рассказал, что предшествовало перестрелке, и призвал правоохранителей выяснить все обстоятельства применения боевого оружия.

Также мы сообщали, что, по версии СБУ, неизвестные «вооруженные лица» напали на следственную группу СБУ во время спецоперации в Киеве. А руководитель Офиса президента, экс-начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что никто в стране не имеет права безнаказанно похищать действующих военнослужащих и отдавать преступные приказы об применении оружия на улицах городов.

А президент Владимир Зеленский назвал этот инцидент абсолютно позорным и поручил выяснить все его обстоятельства. По его словам, руководители ГУР и СБУ должны принять кадровые решения в отношении участников инцидента.