Удар по маршрутке в Херсоне: один пассажир погиб, 12 ранены

Поврежденный салон автобуса после попадания. Фото: Нацполиция

Полиция Херсонской области обнародовала уточненные официальные данные о последствиях атаки российского FPV-дрона на маршрутный автобус в Центральном районе Херсона. По последним данным, число пострадавших в результате вражеского попадания среди гражданского населения возросло до 12 человек. Также медики констатировали смерть одного из раненых пассажиров, скончавшегося в больнице.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Херсонской области.

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Кто попал под удар

Правоохранители выяснили, что под вражеский удар попали преимущественно пожилые люди, среди которых восемь женщин в возрасте от пятидесяти до семидесяти шести лет.

Самая пожилая пострадавшая в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии из-за проникающего ранения головы, также травмы получили четверо мужчин в возрасте от 45 до 67 лет. Всего ранено 12 человек.

Поврежденный микроавтобус. Фото: Нацполиция

Все пассажиры получили тяжелые взрывные травмы, контузии и осколочные ранения, причем часть людей в больницы экстренно доставляли сами полицейские экипажи.

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"47-летний мужчина от полученных ранений, к сожалению, скончался в медицинском учреждении во время оказания помощи", — отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте удара беспилотника продолжают работать следственно-оперативные группы, которые собирают обломки и фиксируют детали очередного нарушения законов и обычаев войны.

Как ранее сообщал сайт Новини.LIVE, российский дрон попал в маршрутку и легковой автомобиль в Центральном районе Херсона днем 4 сентября. Тогда сообщалось, что среди гражданского населения есть погибшие и раненые, но вся информация о масштабах происшествия находилась на стадии уточнения.

Также мы сообщали, что в последнее время участились массированные воздушные атаки по всей стране. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов отметил, что враг существенно увеличил количество запусков новых реактивных «шахидов», из-за чего ПВО и Силы обороны вынуждены оперативно модернизировать свои технические средства для нейтрализации этой угрозы.