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Главная Новости дня Россия атаковала Каменское: четыре человека погибли, есть раненые

Россия атаковала Каменское: четыре человека погибли, есть раненые

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5 сентября 2026 07:25
Атака РФ на Каменское: погибли четыре человека
Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Днепропетровской области/Facebook

В ночь на 5 сентября российские войска атаковали Каменское в Днепропетровской области. Враг нанес удары по промышленному предприятию. В результате атаки погибли четыре человека, ещё пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, сообщает Новини.LIVE.

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Атака РФ на Каменское: последствия

Сегодня ночью, 5 сентября, российские захватчики нанесли удары по Каменскому в Днепропетровской области. Раздавались мощные взрывы.

По словам главы ОВА, в результате вражеского обстрела погибли четыре человека, также есть раненые. В частности, трое пострадавших находятся в больнице. Среди них — 30-летняя женщина, которая находится в реанимации. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

"Четыре человека погибли, ещё пятеро получили ранения в результате атаки россиян на Каменское. Трое пострадавших находятся в больнице. Среди них — 30-летняя женщина, которая находится в реанимации. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь", — написал Ганжа.

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Скриншот сообщений главы ОВА/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что ночью 5 сентября в Днепре и Каменском прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о высокоскоростных целях в направлении этих городов, предположительно — баллистических ракетах. Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил об ударе россиян по промышленному предприятию в Каменском.

Новини.LIVE также писали, что в результате атаки российского FPV-дрона на маршрутку в Херсоне 4 сентября 2026 года пострадали 12 человек. Один из раненых пассажиров скончался в больнице во время оказания медицинской помощи. Среди пострадавших преимущественно пожилые люди, а самая пожилая женщина находится в крайне тяжёлом состоянии.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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