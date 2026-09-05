Взрывы в Днепре и Каменском 5 сентября — что известно

В Днепре и Каменском прогремели взрывы: РФ ударила баллистикой по предприятию
Взрывы в Днепре и Каменском Днепропетровской области прогремели прямо сейчас, в ночь на 5 сентября. По предварительным данным, россияне нанесли удар по этим городам баллистическими ракетами.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Днепре и Каменском 5 сентября
Отметим, что примерно в 01:16 в большинстве областей Украины объявили сигнал воздушной тревоги. Мониторинговые каналы писали, что это связано с угрозой применения баллистических ракет.
Уже в 01:19 и через минуту Воздушные силы ВСУ официально заявили в Telegram, что зафиксировали скоростные цели в Днепре и Каменском. По данным местных СМИ, примерно в 01:21 в обоих городах были слышны взрывы.
Обновлено в 01:50
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в своем Telegram написал, что россияне нанесли удары по промышленному предприятию в Каменском.
Где объявлена тревога
По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Как сообщали Новини.LIVE, днем 2 сентября россияне массированно атаковали Днепр. В результате обстрела были повреждены склады торговой сети, а также пострадали люди.
Также мы писали, что вечером 24 августа враг также нанес удары по Днепру. В сети появилась информация, что под удар мог попасть один из ближайших ТРЦ города.