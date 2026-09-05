Взрывы в Днепре и Каменском 5 сентября — что известно

Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Взрывы в Днепре и Каменском Днепропетровской области прогремели прямо сейчас, в ночь на 5 сентября. По предварительным данным, россияне нанесли удар по этим городам баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Днепре и Каменском 5 сентября

Отметим, что примерно в 01:16 в большинстве областей Украины объявили сигнал воздушной тревоги. Мониторинговые каналы писали, что это связано с угрозой применения баллистических ракет.

Уже в 01:19 и через минуту Воздушные силы ВСУ официально заявили в Telegram, что зафиксировали скоростные цели в Днепре и Каменском. По данным местных СМИ, примерно в 01:21 в обоих городах были слышны взрывы.

Обновлено в 01:50

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Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в своем Telegram написал, что россияне нанесли удары по промышленному предприятию в Каменском.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, днем 2 сентября россияне массированно атаковали Днепр. В результате обстрела были повреждены склады торговой сети, а также пострадали люди.

Также мы писали, что вечером 24 августа враг также нанес удары по Днепру. В сети появилась информация, что под удар мог попасть один из ближайших ТРЦ города.