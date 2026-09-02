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Главная Новости дня Атака на Днепр: двое погибли, восемь получили ранения

Атака на Днепр: двое погибли, восемь получили ранения

Ua ru
2 сентября 2026 15:28
В результате вражеской атаки в Днепре погибли два человека
Пожарный тушит автомобиль после удара в Днепре. Фото: ГСЧС

Днем 2 сентября российские войска нанесли массированный удар по Днепру, задействовав для этого тяжелую артиллерию и ударные дроны. По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате атаки россиян на Днепр, тела двух погибших извлекли из-под завалов. Также повреждены продуктовые склады торговой сети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

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Многочисленные разрушения

Александр Ганжа отметил, что в результате ударов в городе вспыхнул пожар. Помимо продуктовых складов, пострадали и припаркованные автомобили.

Атака на Дніпро: загинули двоє людей, вісім поранені - фото 1
Сообщение главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи. Фото: скриншот

Два человека погибли, еще восемь пострадали. Трое человек госпитализированы в тяжёлом состоянии. Состояние остальных медики оценивают как средней тяжести.

Атака на Дніпро: загинули двоє людей, вісім поранені - фото 2
Сообщение главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи. Фото: скриншот

В результате вражеской атаки в Днепре также повреждены несколько учебных заведений и многоквартирных домов.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Днепропетровской области российский дрон нанес удар по автомобилю с сотрудниками ДТЭК. В результате удара погибли двое сотрудников, которые возвращались домой после смены. В ДТЭК выразили соболезнования родным погибших и сообщили, что их семьи получат необходимую поддержку.

Также мы писали, что российская армия уничтожила в Днепре крупный гуманитарный склад Всемирной организации здравоохранения. В нем хранились медицинские грузы для больниц вблизи фронта. Глава ВОЗ осудил нападение и призвал прекратить атаки на медицинские объекты.

Днепр обстрелы война в Украине Днепропетровская ОВА разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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