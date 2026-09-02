Через ворожу атаку у Дніпрі загинули двоє людей

Пожежник гасить автомобіль після удару по Дніпру. Фото: ДСНС

Вдень 2 вересня російські війська завдали масованого удару по Дніпру, використовуючи для ударів важку артилерію та ударні дрони. Щонайменше вісім людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро, тіла двох загиблих дістали з під завалів. Також пошкоджені продуктові склади торгівельної мережі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

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Численні руйнування

Олександр Ганжа зазначив, що внаслідок ударів в місті зайнялася пожежа. Крім продуктових складів, постраждали й припарковані автомобілі.

Повідомлення очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі. Фото: скріншот

Двоє людей загинули, ше вісім постраждали. Троє людей госпіталізовані у важкому стані. Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості.

Повідомлення очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі. Фото: скріншот

Через ворожу атаку у Дніпрі також пошкоджені й кілька навчальних закладів та багатоквартирних будинків.

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Комунальники на місці прильоту. Фото: Дніпропетровська ОВА

Як писали Новини.LIVE раніше, на Дніпропетровщині російський дрон ударив по автомобілю із працівниками ДТЕК. Унаслідок удару загинули двоє працвників, які поверталися додому після зміни. У ДТЕК висловили співчуття рідним загиблих та повідомили, що їх родини отримають необхідну підтримку.

Також ми писали, що російска армія знищила у Дніпрі великий гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров’я. В ньому зберігалися медичні вантажі для лікарень поблизу фронту. Глава ВООЗ засудив атаку та закликав припинити атаки на медичні об’єкти.