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Головна Новини дня РФ атакувала автомобіль працівників ДТЕК: загинули два шахтарі

РФ атакувала автомобіль працівників ДТЕК: загинули два шахтарі

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Дата публікації: 26 серпня 2026 16:44
РФ атакувала авто ДТЕК на Дніпропетровщині: загинули 2 шахтарі
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 26 серпня російський безпілотник атакував автомобіль із працівниками шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Унаслідок удару загинули двоє шахтарів, які поверталися додому після зміни. У компанії висловили співчуття рідним і близьким чоловіків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДТЕК у середу, 26 серпня.

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На Дніпропетровщині загинули двоє працівників шахт ДТЕК внаслідок атаки РФ

У ніч проти 26 серпня на Дніпропетровщині російський безпілотник атакував автомобіль, у якому їхали працівники шахт ДТЕК. Внаслідок ворожого удару загинули двоє чоловіків — 52-річний Віталій Семенов та 48-річний Ілля Русаненко.

Внаслідок атаки РФ загинули працівники ДТЕК
Працівники ДТЕК, які загинула внаслідок атаки РФ. Фото: ДТЕК

У ДТЕК повідомили, що Віталій Семенов працював гірником на допоміжних роботах. У нього залишилися батько, дружина та двоє дітей.

Ілля Русаненко працював підземним електрослюсарем. У нього залишилися мати, дружина та двоє дітей.

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У компанії наголосили, що загибель працівників стала важкою втратою для всієї родини ДТЕК, та висловили співчуття їхнім рідним і близьким:

"Страшна трагедія: ворог забрав життя двох наших колег шахтарів, які поверталися додому після зміни. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Віталія та Іллі".

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Скриншот повідомлення ДТЕК/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у День Державного Прапора України, 23 серпня, російські війська п’ять разів атакували залізничну інфраструктуру. На Харківщині внаслідок удару по електропоїзду загинула пасажирка, ще четверо людей дістали поранення. Також російський дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда на Одещині, однак пасажирів вдалося евакуювати.

Новини.LIVE також писали, що внаслідок масованої атаки російських безпілотників на шахту ДТЕК у Дніпропетровській області 17 серпня 2026 року загинув 52-річний гірник Валентин Капітанов. Чоловік загинув на робочому місці, пропрацювавши на підприємстві два роки після переїзду з Торецька до Павлограда. У ДТЕК висловили співчуття рідним загиблого та повідомили, що його родина отримає необхідну підтримку.

Дніпропетровська область обстріли шахтарі ДТЕК Росія атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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