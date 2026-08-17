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Головна Новини дня РФ вбила гірника Валентина Капітанова під час атаки на шахту ДТЕК

РФ вбила гірника Валентина Капітанова під час атаки на шахту ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 22:21
Атака РФ на шахту ДТЕК: загинув 52-річний гірник
Валентин Капітанов. Фото: ДТЕК

Унаслідок масованої атаки російських безпілотників по одній із шахт ДТЕК на Дніпропетровщині загинув 52-річний гірник Валентин Капітанов. Російські війська атакували підприємство дронами, внаслідок чого працівник загинув на робочому місці. За даними компанії, чоловік працював на шахті протягом двох років після переїзду до Павлограда з Торецька.

Про це повідомляє ДТЕК, передає Новини.LIVE.

РФ атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

Після переїзду Валентин влаштувався працювати на шахту компанії та продовжив свою професійну діяльність у гірничій сфері.

РФ вбила гірника Валентина Капітанова під час атаки на шахту ДТЕК - фото 1
Пост ДТЕК. Фото: скриншот

Колеги загиблого згадують його як щиру та доброзичливу людину, а також досвідченого і відповідального професіонала. За словами представників компанії, Валентин сумлінно виконував свою роботу та був частиною шахтарського колективу.

У ДТЕК висловили співчуття рідним і близьким загиблого, а також усім, хто знав Валентина та працював разом із ним. У компанії наголосили, що родина шахтаря отримає всю необхідну підтримку.

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"Світла пам’ять шахтарю, який загинув у боротьбі за світло", — зазначили в ДТЕК.

У компанії наголосили, що загибель працівника стала черговим свідченням небезпеки, з якою щодня стикаються люди, які продовжують працювати в умовах російської війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти 17 серпня атакували одну із шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Унаслідок удару загинув працівник підприємства, а інфраструктура шахти зазнала суттєвих пошкоджень.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 17 серпня російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей, також зафіксовано пошкодження та займання об’єктів цивільної інфраструктури.

Дніпропетровська область шахтарі ДТЕК війна в Україні загиблі
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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