Росія майже 20 разів атакувала Дніпропетровщину: є поранені

Наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині. Ілюстративне фото: ДСНС Дніпропетровщини

Уранці 17 серпня російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей, є пошкодження та займання цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Які наслідки атак у громадах області

Під ударом опинилася Нікопольщина. Російські безпілотники атакували Нікополь, а також Марганецьку та Покровську громади. Внаслідок атаки постраждала 51-річна жінка. Медики надали їй допомогу, наразі вона перебуває на амбулаторному лікуванні.

У Павлограді російська атака спричинила пожежі. Загорілися приватний будинок, господарська споруда та автомобіль. Там постраждали четверо людей.

Двох жінок віком 65 та 87 років госпіталізували. За інформацією обласної влади, вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Читайте також:

Де ще зафіксували влучання

У Синельниківському районі російські війська атакували Раївську та Миколаївську громади. Внаслідок ударів загорілися приватні будинки.

Пожежа також виникла у Вакулівській громаді Криворізького району. Інформація про інші наслідки атаки уточнюється.

За словами Олександра Ганжі, загалом протягом ночі та ранку ворог здійснив близько 20 атак безпілотниками по чотирьох районах Дніпропетровщини.

Допис Олександра Ганжі. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 17 серпня російські безпілотники атакували Сумську область, унаслідок чого загинули літні чоловік і жінка. Ще троє людей дістали поранення у двох громадах регіону. За минулу добу російські удари також спричинили значні руйнування. Пошкоджено та знищено десятки гаражів, житлові будинки, складські приміщення й транспортні засоби.

Новини.LIVE інформували, що удень 16 серпня російські війська завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загинула людина, спалахнула пожежа, а також зазнала пошкоджень транспортна інфраструктура. Загалом упродовж доби російська армія понад 50 разів атакувала п’ять районів Дніпропетровської області.