Обстріли Сумщини за добу: є жертви серед цивільних та великі руйнування

Пожежа внаслідок удару дрона. Фото: Нацполіція України

Жертвами російських безпілотників на Сумщині у ніч проти 17 серпня стали літні чоловік та жінка, ще троє людей дістали поранення у двох громадах області. За добу ворожі обстріли зруйнували десятки гаражів, житлові будинки, склади та транспорт.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України, передає Новини.LIVE.

Наслідки російських атак по Сумщині 17 серпня

Національна поліція підтвердила загибель двох цивільних мешканців на території Сумської громади. Життя 75-річного чоловіка та 72-річної жінки обірвала атака російських безпілотних літальних апаратів. Під час цього ж нальоту тілесні травми отримала місцева мешканка віком 52 роки.

Від російських дронів постраждали люди і в Середино-Будській громаді. Там внаслідок удару безпілотника поранення різного ступеня дістали 45-річні чоловік із жінкою.

Загалом протягом минулої доби регіон зазнав втрат через постійні обстріли. Ворожий вогонь пошкодив цілу низку об'єктів цивільної інфраструктури та приватного майна.

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Йдеться про щонайменше п'ять житлових будинків та чотири господарські будівлі. Масштабних руйнувань зазнав автопарк: понівечено близько 30 гаражів, два вантажні автомобілі, один мікроавтобус та інші транспортні засоби. Крім того, під ударом опинилися аграрні та промислові об'єкти, зокрема зерносховища, логістичні центри й складські приміщення.

Як писали раніше Новини.LIVE, вдень, 16 серпня, російська ракета влучила у великий аграрний комплекс холдингу "Укрлендфармінг" на Сумщині. Удар зруйнував елеватор і знищив значні запаси продовольства, через що стратегічний об'єкт повністю припинив роботу. Під час атаки поранено одного зі співробітників.

Загалом по території Сумської області росіяни за добу 14 серпня завдали 39 ударів із різних видів озброєння, включно з керованими авіабомбами, дронами та артилерією. Під вогнем опинилися 28 населених пунктів. Унаслідок обстрілів загинула 63-річна жінка, ще п'ятеро цивільних зазнали поранень.