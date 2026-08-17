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Главная Новости дня В Сумской общине в результате удара БпЛА погибли двое пенсионеров

В Сумской общине в результате удара БпЛА погибли двое пенсионеров

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 07:22
Обстрелы Сумской области за сутки: есть жертвы среди гражданского населения
Пожар в результате удара дрона. Фото: Нацполиция Украины

Жертвами российских беспилотников в Сумской области в ночь на 17 августа стали пожилые мужчина и женщина, ещё трое человек получили ранения в двух общинах области. За сутки в результате вражеских обстрелов были разрушены десятки гаражей, жилых домов, складов и транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

Последствия российских атак по Сумской области 17 августа

Национальная полиция подтвердила гибель двух мирных жителей на территории Сумской громады. Жизнь 75-летнего мужчины и 72-летней женщины оборвала атака российских беспилотных летательных аппаратов. Во время этого же налета телесные травмы получила местная жительница в возрасте 52 лет.

От российских дронов пострадали люди и в Середино-Будской громаде. Там в результате удара беспилотника ранения различной степени тяжести получили 45-летний мужчина и женщина.

В целом за прошедшие сутки регион понес потери из-за постоянных обстрелов. Вражеский огонь повредил целый ряд объектов гражданской инфраструктуры и частного имущества.

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Речь идет как минимум о пяти жилых домах и четырёх хозяйственных постройках. Масштабные разрушения понес автопарк: повреждено около 30 гаражей, два грузовых автомобиля, один микроавтобус и другие транспортные средства. Кроме того, под ударом оказались аграрные и промышленные объекты, в частности зернохранилища, логистические центры и складские помещения.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, днем 16 августа российская ракета попала в крупный агрокомплекс холдинга "Укрлендфарминг" в Сумской области. Удар разрушил элеватор и уничтожил значительные запасы продовольствия, из-за чего стратегический объект полностью прекратил работу. В ходе атаки был ранен один из сотрудников.

Всего по территории Сумской области россияне за сутки 14 августа нанесли 39 ударов с использованием различных видов вооружения, включая управляемые авиабомбы, дроны и артиллерию. Под обстрелом оказались 28 населенных пунктов. В результате обстрелов погибла 63-летняя женщина, еще пятеро гражданских лиц получили ранения.

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Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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