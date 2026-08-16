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Головна Новини дня РФ зруйнувала ракетним ударом елеватор із зерном на Сумщині

РФ зруйнувала ракетним ударом елеватор із зерном на Сумщині

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 19:40
РФ знищила елеватор із зерном на Сумщині, роботу агрохолдингу зупинено
Наслідки удару по елеватору. Фото: "Укрлендфармінг"

Російські війська вдень 16 серпня завдали  ракетного удару по Сумській області та влучили у велике сільськогосподарське підприємство. Внаслідок вибуху значних руйнувань зазнав елеваторний комплекс агрохолдингу "Укрлендфармінг", а також отримав поранення один із працівників. Ворожа атака призвела до повної зупинки роботи стратегічного об'єкта та знищення великих запасів продовольства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресцентр агрохолдингу "Укрлендфармінг".

Зупинка роботи агрохолдингу

Ракетна атака повністю паралізувала діяльність підприємства, оскільки вибухова хвиля понівечила промислове обладнання та склади. На території об'єкта спалахнула пожежа, до гасіння якої залучили спеціальні загони рятувальників та техніку.

Пораненому робітнику підприємства наразі надали медичну допомогу, наразі він госпіталізований і знаходиться під наглядом лікарів.

РФ зруйнувала ракетним ударом елеватор із зерном на Сумщині - фото 1
Пошкоджений елеватор. Фото: "Укрлендфармінг"

"Внаслідок ракетного удару зазнав значних руйнувань елеваторний комплекс холдингу, знищено значні запаси зерна, що знаходилось на зберіганні. Роботу комплекса повністю зупинено", — розповіли представники компанії.

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Наразі спеціалісти намагаються оцінити точні обсяги втрати зерна і пошкоджень виробничих будівель і обладнання.

"Це вже не перша ціселпрямована атака ворога на виробничі потужності та логістичну мережу "Укрлендфармінг". Від початку повномасштабного вторгнення об'єкти холдингу неодноразово ставали мішенями для системних обстрілів", — підкреслили в агрокомпанії.

Як писали Новини.LIVE раніше, російські повітряні нальоти створюють серйозні загрози для стабільного постачання продуктів. Торговельна мережа "Сільпо" попередил покупців про виникнення тимчасового дефіциту деяких категорій товарів через масштабні пожежі та руйнування своїх розподільчих центрів.

Також ми повідомляли про зміни пріоритетів Росії щодо цілей в Україні. Заступник начальник ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю зазначав, що головними цілями для ворожих атак наразі є об'єкти українського оборонно-промислового комплексу, портова логістика, великі вузлові залізничні станції, а також цивільні торговельні судна в акваторії Чорного моря.

Сумська область обстріли зерно ракетний удар
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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