Россия уничтожила элеватор с зерном в Сумской области, работа агрохолдинга приостановлена

Последствия удара по элеватору. Фото: Укрлендфарминг

Днем 16 августа российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области и поразили крупное сельскохозяйственное предприятие. В результате взрыва значительные разрушения понес элеваторный комплекс агрохолдинга "Укрлендфарминг", а также был ранен один из работников. Вражеская атака привела к полной остановке работы стратегического объекта и уничтожению больших запасов продовольствия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-центр агрохолдинга Укрлендфарминг.

Остановка работы агрохолдинга

Ракетная атака полностью парализовала деятельность предприятия, поскольку взрывная волна повредила промышленное оборудование и склады. На территории объекта вспыхнул пожар, к тушению которого были привлечены специальные отряды спасателей и техника.

Раненому работнику предприятия оказали медицинскую помощь, в настоящее время он госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

Поврежденный элеватор. Фото: Укрлендфарминг

"В результате ракетного удара значительные разрушения получил элеваторный комплекс холдинга, уничтожены значительные запасы зерна, находившиеся на хранении. Работа комплекса полностью остановлена", — сообщили представители компании.

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В настоящее время специалисты пытаются оценить точные объемы потерь зерна и повреждений производственных зданий и оборудования.

"Это уже не первая целенаправленная атака врага на производственные мощности и логистическую сеть "Укрлендфарминга". С начала полномасштабного вторжения объекты холдинга неоднократно становились мишенями для систематических обстрелов", — подчеркнули в агрокомпании.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, российские воздушные налеты создают серьезную угрозу стабильным поставкам продуктов. Торговая сеть Сильпо предупредила покупателей о возникновении временного дефицита некоторых категорий товаров из-за масштабных пожаров и разрушений своих распределительных центров.

Также мы сообщали об изменении приоритетов России в отношении целей в Украине. Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью отмечал, что главными целями для вражеских атак в настоящее время являются объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, портовая логистика, крупные узловые железнодорожные станции, а также гражданские торговые суда в акватории Черного моря.